Путин у ворот и разногласия между членами: Евросоюзу напророчили непростой год

В 2022 году Европейский Союз столкнется с проблемами, которые в совокупности способны ослабить механизмы его влияния. Сохранить прочность альянса способна только скорость и методы ответной реакции на брошенные ему вызовы.

Об этом заявил штатный аналитик издания CNN Люк МакГи. Он заметил, что политика ЕС за последние два года серьезно сказалась на его прочности и теперь требует радикального решения.

"Будь то миграционный кризис на границе блока с Беларусью; наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и антагонизм таких стран-членов, как Литва и Эстония; или китайские торговые угрозы, ЕС остро нуждается в стратегии взаимодействия с миром за его пределами, прежде чем эти гибридные проблемы сокрушат и ослабят Союз", – написал МакГи.

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Эксперт подчеркнул, что накануне Нового года Еврокомиссия предложила несколько решений, которые могут показаться радикальными в сравнении с умеренной европейской политикой. Однако именно их внедрение теоретически способно развязать "гордиев узел", связанный за последние годы.

"Что касается российской агрессии и других военных вопросов, ЕС предложил подразделения быстрого развертывания, адаптированные для конкретных задач, уменьшив зависимость от НАТО и США в защите континента. Что касается Китая, Брюссель пытается противостоять гигантской глобальной инфраструктурной инициативе Пекина, предлагая альтернативные варианты инвестиций", – указал он, добавив, что в последние годы ЕС пытался пройти по почти невозможному канату, поддерживая экономическое партнерство с Китаем, не сдерживая при этом все более настроенные против Пекина США.

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