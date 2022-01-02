Путин у ворот и разногласия между членами: Евросоюзу напророчили непростой год
В 2022 году Европейский Союз столкнется с проблемами, которые в совокупности способны ослабить механизмы его влияния. Сохранить прочность альянса способна только скорость и методы ответной реакции на брошенные ему вызовы.
Об этом заявил штатный аналитик издания CNN Люк МакГи. Он заметил, что политика ЕС за последние два года серьезно сказалась на его прочности и теперь требует радикального решения.
"Будь то миграционный кризис на границе блока с Беларусью; наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и антагонизм таких стран-членов, как Литва и Эстония; или китайские торговые угрозы, ЕС остро нуждается в стратегии взаимодействия с миром за его пределами, прежде чем эти гибридные проблемы сокрушат и ослабят Союз", – написал МакГи.
Эксперт подчеркнул, что накануне Нового года Еврокомиссия предложила несколько решений, которые могут показаться радикальными в сравнении с умеренной европейской политикой. Однако именно их внедрение теоретически способно развязать "гордиев узел", связанный за последние годы.
"Что касается российской агрессии и других военных вопросов, ЕС предложил подразделения быстрого развертывания, адаптированные для конкретных задач, уменьшив зависимость от НАТО и США в защите континента. Что касается Китая, Брюссель пытается противостоять гигантской глобальной инфраструктурной инициативе Пекина, предлагая альтернативные варианты инвестиций", – указал он, добавив, что в последние годы ЕС пытался пройти по почти невозможному канату, поддерживая экономическое партнерство с Китаем, не сдерживая при этом все более настроенные против Пекина США.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на российское предложение по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности". Он выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния";
В свою очередь в Белом доме назвали условие для переговоров с Россией о "гарантиях безопасности". Пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что переговоры невозможны без европейских союзников и партнеров.
В самой же России заявили, что любой срыв переговоров для получения этих самых гарантий может стать причиной для включения ответных мер самой Москвы, чтобы обезопасить себя от расширения НАТО.