Путин согласился помочь Трампу в переговорах с Ираном о ядерной программе – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина стать посредником в переговорах между Штатами и Ираном по поводу ядерной программы последнего. Глава Кремля на эту просьбу согласился.

Видео дня

Договоренности о посредничестве главы государства-агрессора в американо-иранских переговорах были достигнуты во время телефонного разговора Трампа и Путина 12 февраля, пишет Bloomberg. При этом в команде Трампа до последнего обвиняли команду предыдущего президента США Джо Байдена в "цинизме" из-за попыток контактировать с Тегераном при посредничестве Москвы.

Сразу несколько "знакомых с ситуацией" источников Bloomberg подтвердили изданию, что Россия согласилась помочь администрации президента Дональда Трампа вести переговоры с Ираном по ряду вопросов, включая ядерную программу Исламской Республики и поддержку ею региональных антиамериканских прокси.

"Трамп передал эту заинтересованность непосредственно президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале, а высокопоставленные должностные лица из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней, сообщили люди, осведомленные с этим вопросом в Москве", – говорится в материале.

На запрос Bloomberg с просьбой прояснить ситуацию в Белом доме не ответили. А Россия и Иран сделали туманные заявления.

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков на вопрос Bloomberg ответил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".

В то же время представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, услышав вопрос о предложении России о посредничестве между Тегераном и Вашингтоном, назвал предложения теми или иными странами своей помощи "естественными".

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения, естественно, что страны будут предлагать помощь, если она потребуется", – заявил Багаи в эфире иранского телевидения.

Запрос Bloomberg во внешнеполитическом ведомстве Ирана был оставлен без ответа.

Издание пишет, что после телефонного разговора Трампа и Путина заинтересованность Вашингтона в диалоге с Тегераном при посредничестве Москвы была предметом обсуждения во время первых публичных американо-российских переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля, через несколько дней после звонка. Участие в обсуждении принимать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Последний впоследствии прибыл в Тегеран и сообщил о деталях встречи с американскими чиновниками министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

Примечательно, что буквально накануне публикации этого материала, 2 марта, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц опубликовал в сети Х "разгромный" твит с обвинением американских демократов и администрации Байдена в лицемерии. Основанием для громких обвинений стало то, что команда Байдена якобы пыталась контактировать с Тегераном при посредничестве Москвы.

"Напоминаем: администрация Байдена использовала россиян в качестве посредников для переговоров с убийственным иранским режимом. Иран ответственен за гибель сотен американских солдат и насилие на Ближнем Востоке", – гневно замечал Уолц, назвав такие действия представителей Демократической партии США "лицемерием".

По состоянию на 16 часов по киевскому времени он не объяснил, почему аналогичные действия администрации Трампа лицемерием не являются, однако и твит не удалил.

Между тем, Reuters, изучив данные утечек данных, выяснили, что высокопоставленные российские специалисты по ракетным вооружениям из страны, которую Трамп просит стать "посредником" в переговорах с Ираном, минимум дважды летали в Иран. Визиты удивительным образом "совпали" с обстрелами иранскими силами территории Израиля.

В частности, семеро россиян летали в Тегеран 17 сентября, еще пятеро – 24 апреля. Все они высокопоставленные военные. Среди тех, кто летал в Иран – сотрудник Военной академии военной противовоздушной обороны Денис Калько, служащий воинской части зенитно-ракетных войск Вадим Малов, заместитель начальника кафедры ракет общевойскового назначения и артиллерийских боеприпасов в Пензенском артиллерийском инженерном институте подполковник Андрей Гусев, полковник Марат Хусаинов, работавший на ракетном полигоне "Капустин Яр", сотрудник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ Александр Антонов, представитель ракетно-артиллерийского управления МО РФ Сергей Юрченко, а также Олег Федосов, местом жительства которого в утечках указано здание управления проектных исследований и специальных проектом минобороны РФ.

Источники Reuters в минобороны Ирана сообщили, что россияне посещали иранскую ракетную базу на берегу Каспийского моря в сентябре.

Также, напоминает российское оппозиционное издание "Агентство", еще в январе The Times со ссылкой на источники в западных разведках писало, что Россия и Иран начали тайные переговоры о помощи в реализации иранской ядерной программы.

Напомним, Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение, утверждают представители Белого дома, было принято в ночь на 4 марта.

Уже после первых сообщений из США премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что "по состоянию на вчера поставки продолжались".

А вот его польский коллега Дональд Туск со ссылкой на сообщения из логистического хаба на территории Польши подтвердил приостановку поставок оружия, в том числе и уже прибывшего в Польшу.

А в польском МИД констатировали, что решение администрация Трампа приняла без консультаций с союзниками по НАТО и Коалиции по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!