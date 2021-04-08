Путин с Меркель обсудили обострение на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин обвинил Украину в обострении обстановки на линии соприкосновения на Донбассе. Также глава России снова говорил, что наша страна должна выполнять свои договоренности по Донбассу.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", – говорится в сообщении Кремля.

У Путина отметили, что для активизации переговорного процесса нужно реализовать минские соглашения 2015 году, как "безальтернативные основы урегулирования".

"Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел", – добавили в Кремле.

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