Медийная активность Путина накануне саммита в Швейцарии неслучайна. Сидящие в подвалах Кремля копирайтеры Владимира Владимировича сочинили для него методичку "Как сторговаться с Джо Байденом", и он теперь тестирует на российских и американских журналистах технику по работе с возражениями. Нашлось в этой методичке место и для Украины.

11 июня Владимир Путин ответил на вопросы журналиста американской телекомпании NBC Кира Симмонса. В кулуарах говорят, что американцам пришлось просидеть две недели на карантине, чтобы получить доступ к "телу № 1" Российской Федерации. Президент России, который якобы привился якобы российской вакциной "Спутник V" якобы в марте 2021 года, по всей видимости, не особо верит в российскую науку. На карантине приходится сидеть всем, а с теми, кто отказывается, Владимир Владимирович общается "по телевизору".

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В частности, в мае 2021 года президент России отказался от личной встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, который прибыл с рабочим визитом в Москву. На сайте ООН было скромно указано, что "глава ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Москве, провёл виртуальную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным". Правда, не все высокие гости соглашаются сидеть на двухнедельном карантине ради встречи с президентом России. К примеру, в кулуарах говорят, что Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани не приехал на Петербургский международный экономический форум — 2021 из-за отказа Путина провести с ним личную встречу.

Судя по тому, что Владимир Владимирович согласился на личную встречу с президентом США, ставки в геополитической игре слишком высоки. Перед тем, как Джо Байден встретится с президентом России, он исколесит всю Европу... Как пелось в одной известной песне: "Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет (штампов — прим. авт.) той девушке, которую люблю..." Злые языки считают, что американская администрация поставила президента России в самый конец европейского турне Байдена, чтобы продемонстрировать, какое место занимает Путин на геополитической арене.

Но вернёмся к интервью президента России телеканалу NBC. Все желающие могут посмотреть его, в частности, на YouTube-канале федерального телеканала "Россия 24". Весьма показательно, что за несколько суток первая, основная, часть интервью набрала чуть более миллиона просмотров и целых 13 тыс. дизлайков, хотя в РФ по данным Росстата проживает 146 млн человек.

Для тех, кто предпочитает читать, а не смотреть, на сайте Кремля опубликована расшифровка, правда, в путинском переводе. К примеру, "Дождь" обратил внимание на то, что в ней нет дословной цитаты журналиста NBC, который сказал Путину, что "люди заметят, что вы не сказали, что он (Навальный — прим. авт.) выйдет из тюрьмы живым". Есть и другие несостыковки, правда, менее зловещие, чем смерть оппозиционера в застенках.

"Хорошо, Украина — ваш сосед. Раньше, в начале этого года, ЕС заявлял, что было большое скопление вооружённых сил, военнослужащих России на границе с Украиной. В чём была причина? Для чего это было сделано?" — спросил журналист.

"Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё — и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу — первое, — завёл старую шарманку Путин. — Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я Вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили. А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?"

Похоже, ответ в духе "Я не я, и котомка не моя" и "А у вас негров линчуют", Путин приготовил и для Байдена...

А тем временем роспропаганда вещает, что президент России на саммите намерен провести США "красные линии", к коим относятся приглашение Украины в НАТО, размещение ракет, а также силового решения проблемы "Л/ДНР". Не секрет, что Украина в частности и постсоветские республики в целом являются фантомной болью Кремля. Но Москва уже потеряла Молдову, Грузию, Украину, частично Казахстан из-за территориальных претензий, озвученных Никоновым, частично Беларусь из-за поддержки режима Лукашенко, Армению, когда бросила её в карабахском конфликте...

Пока Россия ставила палки в колёса Киеву, она пропустила сближение Азербайджана и Турции. Накануне саммита, 15 июня, Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган подписали соглашение о военном альянсе. Он предусматривает взаимную военную помощь при угрозе территориальной целостности от третьей стороны (России по "украинскому сценарию" — прим. авт.), а также расширение сотрудничества в оборонной промышленности. В частности, в Азербайджане будет построен завод по производству турецких беспилотников, которые ранее помогли турецкой армии выбить из Ливии поддерживаемых Кремлём повстанцев, и, в том числе, поставляются Турцией украинской армии...

8 марта 1983 года в своём выступлении тогдашний президент США Рональд Рейган использовал термин "империя зла", которым он охарактеризовал СССР. В современных реалиях он также уместен в отношении режима Путина, который действует против всего мира и собственного народа. "Если история чему-нибудь учит, то тому, что потакать агрессору, выдавая желаемое за действительное — глупо", — говорил Рейган. Этим же принципом будет руководствоваться Джо Байден. И саммит 16 июня станет лишь началом конца политики умиротворения страны-агрессора.

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