Путин 'постарался': из-за войны в Украине поддержка НАТО растет по всей Европе – The Economist

После решения президента России Владимира Путина о масштабном вторжении в Украину поддержка НАТО растет по всей Европе. Опросы, проведенные в странах ЕС, показали, что в пяти из них, которые всегда были привержены НАТО (Великобритания, Испания, Италия, Польша, Германия), эти настроения еще усилились.

В Швеции, которая в настоящее время не является членом Альянса, произошел резкий рост поддержки вступления в него. Но наиболее существенным изменение настроений относительно НАТО произошло во Франции, говорится в материале The Economist.

Как отмечается, в 2019 году президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что НАТО переживает "смерть мозга". Теперь его риторика изменилась. Россия, убежден лидер Франции, нанесла НАТО "удар электрошокером".

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Несмотря на то, что только 47% респондентов из Франции поддерживают членство страны в НАТО, прогресс с 2019 года существенный – с 39% до 47%.

В Германии рост одобрения членства в НАТО сопровождался военными обещаниями. 27 февраля канцлер Олаф Шольц пообещал повысить расходы на оборону до 2% от ВВП и создать фонд в размере 100 миллиардов евро для вооруженных сил.

Поддержка НАТО в Польше, которая является членом Альянса с 1999 года, является самой большой среди всех стран, где проводился опрос – 77%, что, безусловно, связано с фактом пребывания страны территориально ближе всего к Украине, где происходит вторжение оккупанта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе 24 марта президент США Джо Байден заявил, что санкции не остановят Россию от агрессии. Тем не менее, Запад должен продолжать вводить новые ограничения, чтобы показать свое единство диктатору Путину.

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