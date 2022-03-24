Байден признал, что санкции не остановят Путина, и назвал главную цель ограничений

Президент США Джо Байден заявил, что санкции не остановят Россию от агрессии. Однако Запад должен продолжать вводить новые ограничения, чтобы показать свое единство диктатору Владимиру Путину.

Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в четверг, 24 марта, по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Байден ответил на замечание одного из журналистов о том, что "санкции не сработали".

"Санкции никогда не сдерживают кого-то от агрессии. Основная цель санкций – повышение страданий. И мы сказали на заседании НАТО, чтобы мы продолжали делать это [вводить новые санкции] не только в следующем месяце, но и в дальнейшем в течение всего этого года. И это остановит его", – сказал президент США.

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По словам Байдена, путинский режим может ожидать, что "Европа расколется" и россияне смогут продолжать свои преступные действия. Поэтому страны Запада "должны показать, что остались сплоченными в своих действиях".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран-членов НАТО договорились о проведении "перезагрузки" сил сдерживания Североатлантического Альянса из-за российской агрессии в Украине. Кремль предупредили о грядущей расплате за развязанную войну.

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