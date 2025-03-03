'Путин понимает только силу': Стубб предложил трехэтапный план для достижения мира в Украине

Россия не остановится на Украине, если ей не противодействовать в каких-либо переговорах о мире или прекращении огня. Путин понимает только силу. Поэтому мы должны быть жестокими.

Видео дня

Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью Bloomberg. Он также предложил трехэтапный план по достижению мира, в котором Украина изначально должна быть переведена в "сильную позицию"

"Этот план включает в себя большую поддержку Украины, более жесткие санкции против России и использование замороженных активов, и должен сочетаться с договоренностями в сфере безопасности, где "Европа поддерживает Украину, а США - обеспечивают поддержку", – подчеркнул Стубб.

Политик добавил, что только за этими шагами должно идти прекращение огня, а затем уже мирные переговоры.

"Единственное, что понимает Владимир Путин, – это сила. Если вы проявите любую слабость, он, по сути, пойдет на вас", – сказал Стубб.

Он отметил, риск любого мирного соглашения по Украине состоит в том, удастся ли этот мир удержать. Стубб напомнил, что с 2014 года российский диктатор 25 раз не соблюдал условия соглашения о прекращении огня.

"Я не думаю, что кто-то может доверять Владимиру Путину, но не стоит недооценивать способность Дональда Трампа заключать соглашения. Причем жесткие соглашения. Самое важное, что мы должны понимать. Если это соглашение продемонстрирует любую слабость или проигрыш для Украины, проигрываем мы все", –– резюмировал финский президент.

Ранее Александр Стубб заявлял, что Европе следует принять собственный план завершения войны России против Украины и продемонстрировать его американской стороне. Иначе европейские страны могут не получить места за столом переговоров.

Напомним, что на саммите в Великобритании лидеры стран договорились о ряде важных шагов по поддержке Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!