Путин получит Казахстан, Токаев станет его марионеткой: Фейгин озвучил прогноз

Протесты в Казахстане стали неожиданностью для Кремля, но после того, как президент этой страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью РФ, Кремль получит Казахстан "в качестве приза". Протесты будут подавлены, а суверенитет "обнулен".

Вместе с тем ситуация с Казахстаном станет препятствием к подписанию соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

"Для них эта ситуация неожиданная. Сначала они заявили о том, что не будут вмешиваться. Но потом именно Россия предложила Токаеву обратиться к ОДКБ. Скорее всего, Патрушев ездил в Казахстан именно для этого", – предположил он.

По оценкам Фейгина, роль Кремля в ситуации противостояния в Казахстане является решающей. "Если бы этого не было сделано, режим Токаева однозначно бы рухнул".

Правозащитник подчеркнул, что наиболее угрожающими для властей страны были факты перехода силовиков на сторону протестующих. "Это самое угрожающее, что может быть".

Он предположил, что силы ОДКБ могут не участвовать в разгонах митингов, но само их присутствие в стране позволит властям действовать более жестко. "Они будут самим фактом своего присутствия давать основания действующей элите расправиться с протестующими".

Правозащитник предположил, что в Казахстане будет применено силовое подавление протестов. "Безусловно, протест будет подавлен, кроваво подавлен", – сказал он.

Вместе с тем, по оценкам Фейгина, на фоне событий в Казахстане, Кремль потерял возможность подписать соглашения с США и НАТО.

"Это означает конец миссии. Скорее всего, ни НАТО, ни США не пойдут на заключение соглашения, договоров на фоне того, что происходит в Казахстане. Это получается вторая Украина. Шансов у Москвы додавить свой вопрос нет", – заявил он.

Однако после этих событий Казахстан фактически превращается в вассала России, каким в свое время стала Беларусь, убежден правозащитник.

"Они получат весь Казахстан. В этом нет никаких сомнений. Токаев становится марионеткой Кремля, потому что для своего народа он враг, предатель и национальный изменник. А для Москвы он очень удобная марионеточная фигура. Казахстан он получит в качестве приза", – подчеркнул Фейгин.

"Сложно представить себе, что может быть организованное сопротивление и начало гражданской войны, потому что для этого нет достаточных условий. Суверенитет Казахстана теперь обнуляется", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, после обращения Токаева к ОДКБ за помощью, в страну были направлены российские "миротворцы". По оценкам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, делая такой шаг, Токаев пытается играть в собственную игру.