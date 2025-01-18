Путин подписал с Ираном Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве: в ISW прояснили значение

Россия и Иран 17 января подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между этими двумя странами, что, помимо прочего, предполагает развитие "военно-технического сотрудничества". Это может свидетельствовать о намерениях Москвы заручиться поддержкой Тегерана в поставках военной техники и его помощи в наращивании производства "Шахедов" на территории РФ.

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Кроме того, Кремль, очевидно, рассчитывает, что Иран поможет России в поддержке ее операций в Северной Африке и на Ближнем Востоке после потери баз в Сирии, а также с обходом западных санкций. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января 2025 года подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. В нем предусмотрено усиленное оборонное сотрудничество, обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере ядерной энергетики, транспортной поддержки и развития международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC).

Также соглашение предусматривает запрет обоим государствам предоставлять третьим сторонам разрешения на использование своей территории, если это угрожает безопасности второго подписанта.

Аналитики предположили, что после подписания соглашения сотрудничество Ирана и России, в частности, по поставкам и производству на территории РФ иранских ударных дронов типа "Шахед" может расшириться.

"Соглашение, в частности, включает неопределенное развитие "военно-технического сотрудничества" между двумя странами, которое может иметь намек на крупный экспорт Ираном отечественных беспилотников Shahed и другой военной техники для использования Россией в Украине, помощь Ирана в производстве Shahed на территории России и возможные усилия для расширения использования и производства этих ударных дронов в РФ", – говорится в материале.

Еще одним фактором, из-за которого Россия может быть очень заинтересована в усилении сотрудничества с Ираном, является фактическая потеря ею своих авиационной и военно-морской баз в Сирии после падения режима диктатора Башара Асада. Дело в том, что эта потеря влияет на российские операции в Африке и на Ближнем Востоке – и с помощью Тегерана Кремль может стремиться хотя бы отчасти нивелировать негативное влияние.

"Двустороннее соглашение также может заложить основу для создания Россией центров дозаправки самолетов и военно-морского присутствия в Иране, в частности, поскольку падение режима российского союзника Башара Асада и общее ослабление российского влияния на Ближнем Востоке чревато присутствием ключевых российских баз и активам в Сирии. Россия могла бы использовать иранскую территорию для поддержки некоторых своих операций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, несмотря на неоптимальное географическое расположение Ирана по сравнению с близостью Сирии к российской базе в Ливии и Средиземном море", – предполагают аналитики.

В ISW также не исключают, что Россия может использовать соглашение для установления более постоянного военного присутствия в Иране в долгосрочной перспективе. Однако здесь ее интересы могут разойтись с интересами Ирана: Тегеран может отказать России из-за угрозы последнего западных санкций в ответ на такие действия.

В то же время, санкции могут быть еще одним интересом, который преследует Москва в договоренностях о "стратегическом партнерстве" с Ираном.

"Россия может использовать укрепление экономических и транспортных связей с Ираном для дальнейших усилий по уклонению от западных санкций и смягчению экономических вызовов, вызванных санкциями. Это более широкая стратегия, которую Россия установила со многими международными партнерами, чтобы обойти ограничения и ослабить внутреннее экономический давление", – отметили в ISW.

Интересно, подчеркнули аналитики, что, в отличие от подобного соглашения с Северной Кореей, в соглашении между Россией и Ираном отсутствие пункта о "взаимной помощи". Это, считают в ISW, может свидетельствовать о том, что у России нет военного и оборонно-промышленного потенциала для поддержки каких-либо значительных военных операций, кроме войны в Украине. Особенно значимым фактором в уменьшении такой способности являются значительные потери государства-агрессора в живой силе. Немало теряет РФ и бронетехники, производство для компенсации потерь которой пытаются наращивать в РФ.

"Путин, вероятно, опасается усиления российских действий на Ближнем Востоке после стратегического политического поражения России в Сирии после падения режима Асада, и предположительно сосредоточится на переговорах с временным правительством Сирии по сохранению российского военного присутствия на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус", – говорится в материале ISW.

Поэтому, считают аналитики, в случае с Ираном Москва предпочитает расширение военно-технического сотрудничества, а от КНДР ей нужна живая сила, которую в рамках "соглашения о стратегическом партнерстве" Пхеньян отправляет на российскую Курщину. Северокорейские солдаты позволяют России "смягчить ограничение человеческой силы", в то время как Тегеран вряд ли решит отправлять своих военных в путинские "мясорубки".

"Россия, вероятно, отдаст приоритет решению своих кадровых проблем через оборонные соглашения с Северной Кореей, поскольку Иран вряд ли предоставит военный персонал для поддержки войны России в Украине, а Россия усиливает свои военно-технические связи с Ираном с 2022 года без соглашения о стратегическом партнерстве", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ISW объяснили, чем усилия России де-факто аннексировать Беларусь угрожают Украине и Западу. В настоящее время этот процесс находится на завершающей стадии.

Аналитики считают, что аннексия граничащей с рядом европейских стран страны увеличит военные и экономические возможности РФ для достижения ее геополитических реваншистских целей против США и НАТО. Также после фактического присоединения Беларуси через структуру так называемого Союзного государства Россия может использовать больше ресурсов и возможностей в войне против Украины.

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