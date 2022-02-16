Путин обменялся с "антивакцинатором" Болсонару рукопожатием и сел рядом: в сети волна шуток. Видео

Ольга Ганюкова
Мир
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Путин обменялся с 'антивакцинатором' Болсонару рукопожатием и сел рядом: в сети волна шуток. Видео
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В среду, 19 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В отличие от встреч последнего с европейскими лидерами переговоры с Болсонару проходят без соблюдения дополнительной дистанции.

Кроме того, перед началом переговоров лидеры обменялись рукопожатиями. Об этом сообщает российское информагентство "РБК".

Как известно, накануне Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Их встреча прошла за длинным столом, за которым лидер Кремля ранее беседовал и с президентом Франции Эммануелем Макроном.

Причиной такой дистанции было то, что Шольц, как и Макрон, отказался делать российский ПЦР-тест, а Путин очень боится подхватить коронавирус.

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Болсонару же усадили рядом с Путиным, несмотря на то, что он является достаточно известным антивакцинатором.

Переговоры Путина и Болсонару

Осенью прошлого года видеохостинг YouTube заблокировал его канал за освещение теории о том, что вакцины против COVID-19 якобы могут увеличить риск заражения СПИДом.

А в начале декабря Верховный суд Бразилии инициировал проверку после этих скандальных и неподтвержденных заявлений президента страны.

На фоне этих фактов социальные сети, ожидаемо, принялись комментировать логику российского лидера. Некоторые пользователи увидели в таком подходе к встречам с партнерами игру в "свои и чужие", а некоторые указали на то, что Болсонару согласился сдать свои биологические образцы российским спецслужбам.

Юзеры принялись комментировать встречу

Были и те, кто напомнил о встрече Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за столом, длинна которого составляла не менее семи метров. Тогда политики тоже нарвались на волну шуток и мемов в сети.

Пользователи соцсетей также предположили, что Путин боится не коронавируса, а привитых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на футбольный матч "Сантосом" и "Гремио", потому что вход на стадион был запрещен для лиц, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Для пропуска болельщик должен иметь прививку или отрицательный результат ПЦР-тест.

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