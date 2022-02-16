Путин обменялся с 'антивакцинатором' Болсонару рукопожатием и сел рядом: в сети волна шуток. Видео

В среду, 19 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В отличие от встреч последнего с европейскими лидерами переговоры с Болсонару проходят без соблюдения дополнительной дистанции.

Кроме того, перед началом переговоров лидеры обменялись рукопожатиями. Об этом сообщает российское информагентство "РБК".

Как известно, накануне Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Их встреча прошла за длинным столом, за которым лидер Кремля ранее беседовал и с президентом Франции Эммануелем Макроном.

Причиной такой дистанции было то, что Шольц, как и Макрон, отказался делать российский ПЦР-тест, а Путин очень боится подхватить коронавирус.

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Болсонару же усадили рядом с Путиным, несмотря на то, что он является достаточно известным антивакцинатором.

Путин и Болсонару начали встречу в Кремле. Лидеры обменялись рукопожатиями и сели рядом друг с другом.

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Это первый визит бразильского президента с момента его вступления в должность в 2018 году pic.twitter.com/ynD85lwTwc — RT на русском (@RT_russian) February 16, 2022

Осенью прошлого года видеохостинг YouTube заблокировал его канал за освещение теории о том, что вакцины против COVID-19 якобы могут увеличить риск заражения СПИДом.

А в начале декабря Верховный суд Бразилии инициировал проверку после этих скандальных и неподтвержденных заявлений президента страны.

На фоне этих фактов социальные сети, ожидаемо, принялись комментировать логику российского лидера. Некоторые пользователи увидели в таком подходе к встречам с партнерами игру в "свои и чужие", а некоторые указали на то, что Болсонару согласился сдать свои биологические образцы российским спецслужбам.

Игра "свои-чужие": размер стола, за которым Путин встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, принципиально отличается от того, за которым принимали Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. pic.twitter.com/qBDP2cXDLW — The Insider (@the_ins_ru) February 16, 2022

Путин и Болсонару начали встречу с рукопожатий.



Видимо, анализ кала президента Бразилии Путина удовлетворил. pic.twitter.com/cgvDjtuthu — Alex Belenky (@gun1man) February 16, 2022

А вот президент Бразилии Болсонару все, что надо, включая мочу и кал, сдал, поэтому стол для переговоров короткий. pic.twitter.com/bll8MGvkDs — Тати 👩‍🦰☕️🥨 (@taty40050803) February 16, 2022

Были и те, кто напомнил о встрече Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за столом, длинна которого составляла не менее семи метров. Тогда политики тоже нарвались на волну шуток и мемов в сети.

С Болсонару чуть не в обнимку. А с Шойгу-Лавровым через порог) — Елена Логвиненко (@LogvinenkoElena) February 16, 2022

Пользователи соцсетей также предположили, что Путин боится не коронавируса, а привитых людей.

То есть, Путин боится не ковида, а привитых людей. https://t.co/QFDWCy6DCN — Юрий Романов (@ScrapDnB) February 16, 2022

Ну что за крайности? почему у него теперь такой маленький столик?🧐

(на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару) pic.twitter.com/SrGIyhaFyJ — Tashiy111 (@tashiy111) February 16, 2022

😭🤣💪 Сдал кал, Путин руку тебе пожал! https://t.co/tFj0fEv6mO — Alcofan (@buldos_ethanol) February 16, 2022

Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и РФ pic.twitter.com/G4QBy9ImOP — Зять ВВП ⓚⓞⓝⓢⓣⓐⓝⓣⓘⓝ (@KYablochkin) February 16, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на футбольный матч "Сантосом" и "Гремио", потому что вход на стадион был запрещен для лиц, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Для пропуска болельщик должен иметь прививку или отрицательный результат ПЦР-тест.