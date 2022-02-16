Путин обменялся с "антивакцинатором" Болсонару рукопожатием и сел рядом: в сети волна шуток. Видео
В среду, 19 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В отличие от встреч последнего с европейскими лидерами переговоры с Болсонару проходят без соблюдения дополнительной дистанции.
Кроме того, перед началом переговоров лидеры обменялись рукопожатиями. Об этом сообщает российское информагентство "РБК".
Как известно, накануне Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Их встреча прошла за длинным столом, за которым лидер Кремля ранее беседовал и с президентом Франции Эммануелем Макроном.
Причиной такой дистанции было то, что Шольц, как и Макрон, отказался делать российский ПЦР-тест, а Путин очень боится подхватить коронавирус.
Болсонару же усадили рядом с Путиным, несмотря на то, что он является достаточно известным антивакцинатором.
Путин и Болсонару начали встречу в Кремле. Лидеры обменялись рукопожатиями и сели рядом друг с другом.— RT на русском (@RT_russian) February 16, 2022
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Это первый визит бразильского президента с момента его вступления в должность в 2018 году pic.twitter.com/ynD85lwTwc
Осенью прошлого года видеохостинг YouTube заблокировал его канал за освещение теории о том, что вакцины против COVID-19 якобы могут увеличить риск заражения СПИДом.
А в начале декабря Верховный суд Бразилии инициировал проверку после этих скандальных и неподтвержденных заявлений президента страны.
На фоне этих фактов социальные сети, ожидаемо, принялись комментировать логику российского лидера. Некоторые пользователи увидели в таком подходе к встречам с партнерами игру в "свои и чужие", а некоторые указали на то, что Болсонару согласился сдать свои биологические образцы российским спецслужбам.
Игра "свои-чужие": размер стола, за которым Путин встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, принципиально отличается от того, за которым принимали Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. pic.twitter.com/qBDP2cXDLW— The Insider (@the_ins_ru) February 16, 2022
Путин и Болсонару начали встречу с рукопожатий.— Alex Belenky (@gun1man) February 16, 2022
Видимо, анализ кала президента Бразилии Путина удовлетворил. pic.twitter.com/cgvDjtuthu
А вот президент Бразилии Болсонару все, что надо, включая мочу и кал, сдал, поэтому стол для переговоров короткий. pic.twitter.com/bll8MGvkDs— Тати 👩🦰☕️🥨 (@taty40050803) February 16, 2022
Были и те, кто напомнил о встрече Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за столом, длинна которого составляла не менее семи метров. Тогда политики тоже нарвались на волну шуток и мемов в сети.
С Болсонару чуть не в обнимку. А с Шойгу-Лавровым через порог)— Елена Логвиненко (@LogvinenkoElena) February 16, 2022
Пользователи соцсетей также предположили, что Путин боится не коронавируса, а привитых людей.
То есть, Путин боится не ковида, а привитых людей. https://t.co/QFDWCy6DCN— Юрий Романов (@ScrapDnB) February 16, 2022
Ну что за крайности? почему у него теперь такой маленький столик?🧐— Tashiy111 (@tashiy111) February 16, 2022
(на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару) pic.twitter.com/SrGIyhaFyJ
😭🤣💪 Сдал кал, Путин руку тебе пожал! https://t.co/tFj0fEv6mO— Alcofan (@buldos_ethanol) February 16, 2022
Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и РФ pic.twitter.com/G4QBy9ImOP— Зять ВВП ⓚⓞⓝⓢⓣⓐⓝⓣⓘⓝ (@KYablochkin) February 16, 2022
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на футбольный матч "Сантосом" и "Гремио", потому что вход на стадион был запрещен для лиц, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Для пропуска болельщик должен иметь прививку или отрицательный результат ПЦР-тест.