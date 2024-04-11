Путин не остановится на Украине и будет долго угрожать Европе и США – Пентагон

В Пентагоне считают, что российский диктатор Владимир Путин в своей агрессии не остановится на Украине, а РФ под его контролем будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет. В то же время переговоры с Россией не будут концом российской агрессии.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, передает корреспондент Voice of America Джефф Селдин. Чиновница отметила, что война РФ против Украины является шагом к подрыву европейской и трансатлантической безопасности, а значит и безопасности Америки.

"Существует ошибочное мнение, что Путину нужны территории. Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты", – сказала Валландер.

Она добавила, что Россия несет огромные потери в войне: речь идет как о деньгах, так и о военной технике и живой силе.

"Тем не менее, из-за одержимости Путина, путинская Россия еще долгие годы будет представлять угрозу безопасности Европы и США", – отметила представительница Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, расходы ЕС на поддержку Украины не чрезмерны, поскольку за недостаточную помощь нашему государству в защите его свободы и независимости могли бы расплачиваться следующие поколения европейцев. Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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