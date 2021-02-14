Путин напомнил карикатуры на себя с клыками

Президент России Владимир Путин заявил, что его лично как и возглавляемую им страну, якобы стали демонизировать из-за усиления позиций. Он даже похвастался карикатурами на себя в образе вампира.

Лидер страны-агрессора подчеркнул, что так его изображали неоднократно. Своими размышлениями он поделился на видеоконференции с главами российских пропагандистских СМИ. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы чего, не помните, как меня рисовали вот с такими клыками и кровь капала там? "Пари матч", по-моему, картинка. Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счет. Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, вот тогда началась сразу политика сдерживания. Ну вы чего, этого не понимаете что ли? Не видите?" – высказался Путин.

Напомним, 19 января, в праздник Крещения Господнего, Путин искупался в проруби и стал предметом насмешек в сети. Некоторые пользователи предположили, что запись была постановочной, и сняли ее в съемочном павильоне. Прозвучали даже догадки о том, что снимок за 2019 год был выдан за свежий.

Также они обратили внимание на то, что у президента РФ изо рта не шел пар, как это должно быть на морозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов высказал предположение, что Путин может лишиться власти в перспективе ближайших пяти лет.