Путин наградил главу МИД Венгрии "орденом дружбы": ранее Будапешт подписал договор о поставках газа в обход Украины
Президент России Владимир Путин наградил "орденом дружбы" министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Такое отличие иностранный чиновник получил за "большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества".
Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации РФ. Напомним, ранее, 27 сентября 2021 года правительство Венгрии подписало новый контракт на поставки газа из России в обход Украины.
Контракт между Россией и Венгрией рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий спустя 10 лет. В ответ на это событие в МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением венгерских властей заключить долгосрочный контракт с "Газпромом". При этом в ОГТСУ также отреагировали и выразили надежду, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен.
Позже стало известно, что его таки не восстановили. Несмотря на заявления венгерского оператора ГТС FGSZ, в ОГТСУ (Оператор ГТС Украины) заверили: как такового транзита газа через Украину нет.
При этом сам Сийярто из-за критики Украиной сделки по поставке газа из России вызвал посла нашей страны и заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".
"Для Венгрии энергетическая безопасность – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями", – сказал Сийярто.
В свою очередь в Украине отметили, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар по украинско-венгерским отношениям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
позже в МИД Украины заявили, что Еврокомиссия проверит новый контракт между Венгрией и компанией "Газпром", в первую очередь, соблюдены ли в условиях правила Евросоюза и какими могут быть последствия соглашения.
В администрации премьер-министра Венгрии заявили, что Киев не имеет права вмешиваться в энергетическую политику их суверенной страны и пригрозили блокировать путь Украины в НАТО.