Путин наградил главу МИД Венгрии "орденом дружбы": ранее Будапешт подписал договор о поставках газа в обход Украины

Президент России Владимир Путин наградил "орденом дружбы" министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Такое отличие иностранный чиновник получил за "большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества".

Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации РФ. Напомним, ранее, 27 сентября 2021 года правительство Венгрии подписало новый контракт на поставки газа из России в обход Украины.

Контракт между Россией и Венгрией рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий спустя 10 лет. В ответ на это событие в МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением венгерских властей заключить долгосрочный контракт с "Газпромом". При этом в ОГТСУ также отреагировали и выразили надежду, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен.

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Позже стало известно, что его таки не восстановили. Несмотря на заявления венгерского оператора ГТС FGSZ, в ОГТСУ (Оператор ГТС Украины) заверили: как такового транзита газа через Украину нет.

При этом сам Сийярто из-за критики Украиной сделки по поставке газа из России вызвал посла нашей страны и заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".

"Для Венгрии энергетическая безопасность – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями", – сказал Сийярто.

В свою очередь в Украине отметили, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар по украинско-венгерским отношениям.

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