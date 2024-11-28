Путин и Токаев договорились развивать русский язык в Казахстане: как это будет происходить

Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провели встречу в Астане. Токаев заверил, что его страна остается "надежным союзником" РФ, а глава Кремля поблагодарил его за "бережное отношение" к русскому языку.

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Подробности переговоров, состоявшихся 27 ноября, сообщили пресс-службы Путина и Токаева. Как отмечается, в рамках встречи политики обсудили усиление энергетических и промышленных связей между Россией и Казахстаном и подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства "в условиях нового глобального порядка".

Токаев сказал, что "внимательно прочел" комментарий Путина в государственной газете Казахстана "Казахстанская правда".

По словам Токаева, он опубликовал собственный комментарий о состоянии отношений между двумя государствами в росСМИ.

В статье лидер Казахстана подчеркнул, что Астана "остается надежным стратегическим партнером и союзником России в это очень непростое время".

Путин со своей стороны выразил благодарность Токаеву "за бережное отношение к русскому языку", имея в виду соглашение о создании Международной организации русского языка, ратифицировавшееся в казахском парламенте.

По словам кремлевского диктатора, деятельность этой организации будет способствовать продвижению русского языка "как средства межгосударственного и межнационального общения".

"Россия способствует строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще три таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время", – похвастался Путин.

А Токаев назвал русский язык "важным фактором, объединяющим наши народы".

Он также сказал, что треть всех детей в школах Казахстана учатся именно на русском.

"В Казахстане мы придаем большое значение этому вопросу, и именно поэтому мной было предложено учредить Международную организацию по русскому языку", – заявил казахский президент.

Как известно, государственным языком Казахстана является казахский, после обретения независимости страной 1991 года.

Во время последней переписи населения 2009 только 62% населения сказали, что свободно владеют как письменным, так и устным казахским языком.

Русский в Казахстане признан официальным языком.

Напомним, Казахстан не поддержал агрессивную войну РФ против Украины и выступил на прекращение убийств "на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН".

Кроме того, Токаев заявлял, что у Казахстана нет необходимости вступать в союзное государство РФ и Беларусь.

В то же время, страна остается зависимой от РФ по экспорту нефти на Запад, а также импорту продовольствия, электроэнергии и других продуктов.

На днях в правительстве Казахстана сообщили о планах увеличить экспорт нефти в обход РФ – из порта Джейхан в Турции.

Это позволит сократить более 80% доли потоков, которые сейчас поступают через страну-агрессора.

Встречу руководителей РФ и Казахстана проанализировали в ISW. По мнению аналитиков, Путин прибыл в Астану ради демонстрации углубительного сотрудничества между странами. По-видимому, Кремль намерен продолжать использовать Казахстан в качестве ключевого посредника для содействия схемам уклонения от санкций, полагают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, банки Казахстана ужесточили контроль за операциями с РФ и требуют все больше дополнительных документов. Также резко увеличены сроки проведения платежей для компаний из страны-агрессора. В ноябре 2024 года время обработки переводов выросло на 24%, а иногда задержка достигла двух месяцев.