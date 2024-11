Пытается продвигать 'новый мировой порядок': в ISW проанализировали визит Путина в Казахстан

Диктатор РФ Владимир Путин 27 ноября встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым ради демонстрации углубляющего сотрудничества стран. Они подписали совместное заявление о российско-казахстанском стратегическом партнерство в рамках усилий Кремля якобы по установлению "нового мирового порядка".

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали, какой замысел кроется в таких действиях российского диктатора.

Отмечается, что помимо упомянутого соглашения Путин и Токаев подписали еще 19 других документов, углубляющих российско-казахстанское политическое, экономическое, энергетическое и транзитное сотрудничество.

"Кремль, вероятно, намерен углубить экономические и транзитные отношения с Казахстаном, в частности, для того, чтобы продолжать использовать его в качестве ключевого посредника для содействия схемам уклонения от санкций", – считают в ISW.

В день встречи в Астане в поддерживаемой государством газете "Казахстанская правда" также появилась статья под авторством российского диктатора. В ней тот подчеркивал "прочность российско-казахстанских отношений" в основном в том же стиле, что и в предыдущих публикациях, которые появлялись в госгазетах других стран в ходе двусторонних визитов.

Помимо этого, Путин и Токаев договорились о расширении российских образовательных учреждений и учреждений русского языка в Казахстане, вероятно, в рамках продолжающихся усилий по расширению влияния российской "мягкой силы" в странах, ранее колонизированных Российской империей и Советским Союзом.

Примечательно, что Путин не упомянул войну против Украины в своей статье, во время встречи с Токаевым или в пакете подписанных документов.

"Он опустил любое упоминание о войне для того, чтобы позиционировать Россию как экономически стабильного и жизнеспособного партнера в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане 28 ноября", – подчеркнули аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Казахстан отказался от присоединения к БРИКС. В октябре советник и спикер лидера страны Берик Уали заявил, что Астана пока этого не планирует, хотя президенту Токаеву уже поступали предложения от Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!