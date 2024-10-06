Подальше от Москвы: в Казахстане проходит референдум по строительству в стране первой АЭС

В Казахстане 6 октября проводятся референдум о строительстве первой в стране атомной электростанции. По состоянию на 14 часов по местному времени участие в нем приняли более 50% граждан, имеющих право голоса, поэтому ЦИК Казахстана признал референдум состоявшимся.

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В день референдума оппозиция анонсировала митинги против строительства АЭС, на улицах и центральных площадях крупных городов дежурит полиция. Подробности сообщает "Радио Азаттык".

В воскресенье, 6 октября, в Казахстане проходит референдум по строительству на территории первой АЭС. Бюллетени содержат единственный вопрос: "Согласны ли вы на строительство атомной электростанции в Казахстане?". Вариантов ответа – два: да или нет.

По состоянию на 14 часов по местному времени (12:00 по Киеву) явка на референдуме превысила 51%: проголосовали 6,3 млн человек из более 12 млн избирателей.

Наибольшую активность демонстрировали жители Туркестанской области (более 67%), в городе Шымкент явка составила более 64%, в Астане – более 45%. Наихудшие же показатели на 14 часов по казахстанскому времени демонстрировал город Алматы: там бюллетени получили чуть менее 17% зарегистрированных избирателей.

Впрочем, преодоление 50% барьера дало основания ЦИК Казахстана признать референдум состоявшимся.

Выходить с протестами против строительства АЭС в стране призывал казахстанцев бывший банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов, живущий с 2009 года в Европе.

В день голосования немногочисленный митинг противников строительства АЭС зафиксирован, по данным "Радио Азаттык", в Шымкенте. В Астане активистку Эльвиру Бекзадину, вышедшую на акцию против строительства атомной электростанции, задержала полиция. А гражданского активиста Ермека Нарымбая, который консультировал независимых наблюдателей, обходил избирательные участки в Астане и писал в Facebook о выявленных нарушениях, арестовали в ночь на 6 октября, суд принял решение оставить его за решеткой на пять суток.

Усиленное полицейское патрулирование, в частности, в районе центральных площадей, зафиксировано в городах Семей, Караганда и Уральск, протесты там не наблюдаются.

Тем временем в Алматы наблюдатели добились снятия на одном из избирательных участков агитки, которая сообщала о преимуществах атомной энергетики: размещение агитационных материалов в день голосования запрещено законодательством Казахстана.

Еще до проведения референдума правительство Казахстана сообщало, что рассматривает заявки на строительство АЭС в стране, поступившие из России, Китая, Южной Кореи и Франции. В то же время уже в день голосования президент страны Касим-Жомарт Токаев заявил, что строительство может взять на себя "международный консорциум". В детали глава государства не вдавался.

Напомним, в конце сентября OBOZ.UA писал, как Казахстан помогает Кремлю обходить санкции. Из-за внедренных в США санкционных ограничений против РФ значительно возросли объемы торговли юанем и рублем в Казахстане, поскольку российские банки используют казахские финансовые рынки для валютных операций с Китаем. Объемы торговли юанем и рублем удвоились, а Казахстан становится важным финансовым хабом в регионе.