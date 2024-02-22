Путин хочет раскачать Молдову: эксперт-международник объяснил, возможен ли сценарий с "включением Приднестровья" в РФ

Хотя т.н. руководству непризнанного Приднестровья (оккупированная территория Молдовы)выгодно не идти на эскалацию и находится в "сером" статусе, на готовящемся съезде "депутатов" (28 февраля 2024 года) "республика" может действительно попроситься в состав Российской Федерации. При таком сценарии все окончательные решения, в том числе о возможных военных провокациях, будут за Москвой.

Мнением о ситуации в комментарии OBOZ.UA поделился эксперт-международник Дмитрий Левусь. На вопрос, насколько серьезно можно воспринимать подготовку в Тирасполе "съезда депутатов всех уровней", он ответил: "Ну, знаете, я думаю, что после 2014 года и после 24 февраля 2022-го любую информацию о радикальных действиях Российской Федерации следует воспринимать серьезно".

Главари непризнанной "ПМР" не желают излишнего заострения, считает эксперт. Он рассказал, что его знакомые из Молдовы, активно отслеживающие ситуацию, предполагают: однозначной "заявки" на присоединение Приднестровья к РФ может не быть.

В Приднестровье "желают сохраниться в этих условиях". "Одно дело, если бы война развивалась так, как рассказывал Кремль: десант на юге Украины, продвижение танковых группировок в Приднестровье. Тогда бы и это полторы тысячи собственно российских войск, которые там есть, могли бы ударить в спину украинцам, и все Приднестровские милитарные структуры тоже стали бы воевать... А в тех условиях, как все сложилось, действительно это может быть лишней радикализацией", – объяснил Левусь.

С другой стороны, он не исключает, что обращение "ПМР" к России будет.

"Почему? Потому что одно дело, чего хочет "руководство" региона, а другое дело, как на это может отреагировать и надавить Москва", – сказал Левусь.

По его мнению, диктатору Владимиру Путину может быть выгодно раскачать ситуацию в Молдове, ведь "ему явно не жалко тех, кто выполняет его задачи, функции".

"И так, как складывается для Российской Федерации сейчас ситуация, мы уже увидели на примере Палестины – Россию устраивает, чтобы размывалось внимание к войне с Украиной. И создавалось как можно больше очагов реальной войны. Поэтому, я думаю, такое желание может быть", – предположил эксперт.

Как писал OBOZ.UA:

– Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 22 февраля заявил, что депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору касательно принятия "республики" в состав государства-агрессора РФ.

– Институт изучения войны заявил, что Кремль готовит информационную почву для оправдания вероятной эскалации в Молдове. Есть вероятность, что готовится операция под чужим флагом.

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