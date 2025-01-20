"Путин хочет быть Кимом": польский эксперт объяснил, как Трамп воспринимает Россию
Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не воспринимает Россию как глобального игрока на мировой политической арене. Американский политик понимает всю зависимость Москвы от Китая, и это с его точки зрения является ключевым вызовом.
Об этом в эфире OBOZ.UA сказал глава правления республиканского фонда Украины Петр Кульпа. По его убеждению, никакое соглашение Вашингтона с Москвой невозможно по многим причинам.
Самое главное в том, что у Трампа нет ничего, что можно было бы дать Путину, считает эксперт.
"Трамп не в состоянии убраться из ЕС, чего хочет Путин. Любое признание Трампа с точки зрения Путина ничего не означает, поскольку Путин не хочет быть каким-то президентом – каким-то Ельциным, каким-то Горбачевым, Брежневым или кем-то другим. Он хочет быть Кимом ( Ким Чен Ин, лидер КНДР. – Ред.) Хочет как в Северной Корее – чем люди беднее, тем более зависимы", – считает Кульпа.
По его словам, эта модель построена на сотрудничестве РФ с Китаем, которое с каждым днем увеличивает зависимость Москвы от Пекина. У российского диктатора уже нет возможности изменить это направление, уровень их зависимости слишком высок.
Кульпа отметил, что в общем есть пространства, где Трамп, возможно, будет вынужден говорить с Путиным, как и с Ким Чен Ином. К примеру, это ядерное оружие.
Чтобы избежать серьезных последствий, нужно говорить о каком-то сотрудничестве, но на глобальном, системном уровне этого не будет.
"Кроме этого, есть самый важный фактор, и это армия Украины. Это миллион военных людей, которые укрепляют присутствие США в Европе. Просто это единственная сила сегодня, которая есть. Далее это оборонная промышленность Украины, которая сегодня производит различные виды дронов, способных наносить разрушения. Также производятся ракеты, которые будут в состоянии обеспечить безопасность и наносить очень серьезный удар и быть кнопкой на лестнице эскалации", – сказал он.
По мнению эксперта, Джо Байден проводил преступную политику в отношении Центральной Европы, особенно Украины.
"Основы этой политики были такие, чтобы никто не победил и чтобы война никогда не закончилась. А когда ослабеют, сделать их второсортным. Вот то, что было стратегическим планом демократов. Думаю, что Трамп эту политику не будет продолжать. Возможно, он начнет с предложения наиболее положительного для России. Путин это оттолкнет, а затем будут варианты идти только хуже", – добавил Кульпа.
Как сообщал OBOZ.UA, выступая перед поклонниками в Вашингтоне 19 января Трамп заявил, что завершит войну в Украине. Также он сказал, что "сможет предотвратить третью мировую войну".
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