'Путин должен тщательно подумать': в Госдепе США предупредили РФ о последствиях в случае катастрофы на ЗАЭС

В Соединенных Штатах Америки предупредили России, что в случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС страну-агрессора ожидают серьезные последствия. Если оккупанты устроят на этом объекте теракт, ответственность РФ будет неотвратимой.

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Об этом в понедельник, 10 июля, сказал спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он призвал российские власти хорошо подумать, действительно ли они хотят пойти на такой шаг.

"Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество совершенно точно привлечет Россию к ответственности", – отметил Миллер.

В Штатах внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС во временно оккупированном Энергодаре. Там подчеркнули, что наблюдатели должны иметь полный доступ к станции, чему сейчас препятствуют военные РФ.

"Мы считаем, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна содействовать этому на месте", – сказал представитель Госдепартамента США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории стратегического объекта. Наша разведка фиксирует доставку на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

– На временно захваченных территориях Запорожской области вражеская армия России минирует не только крупнейшую в Европе атомную электростанцию (ЗАЭС), но и объекты критической инфраструктуры. Это ставит под опасность весь мир.

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