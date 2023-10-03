'Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на 'ваше' и наше': Шольц призвал завершить войну на украинских условиях

В Германии призвали кровавого президента России Владимира Путина завершить развязанную в Украине войну на условиях нашего государства. В ФРГ заявили, что диктатор должен понять, что нельзя делить карту мира на "ваше" и "наше".

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время "диалога с гражданами" в Гамбурге в понедельник, 2 октября, сообщает Укринформ. По его словам, Путин должен понять, что нельзя вести войну ради своих имперских амбиций и мир должен давить в этом главу Кремля.

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "Я буду продолжать пока не достигну своей цели, несмотря на то, во сколько это обойдется жизнями, в том числе, собственных солдат", – заявил Шольц.

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Канцлер подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы эта война завершилась, а Украина сохранила свою целостность и независимость.

Он добавил, что партнеры запустили для этого очень много процессов и положительно оценил переговоры на уровне политических советников – в Копенгагене и Джидде, в которых приняли участие, среди прочих, представители Китая, ЮАР и Бразилии.

"Это пока еще не обещание решения. В этой ситуации трудно сказать, что мы надеемся, но это, я считаю, – путь", – продолжил Шольц.

По его словам, российский президент радостно взял в руки карту Европы, перо, нарисовал бы линию и сказал: "Это – ваше, это – наше", – только тогда был бы доволен.

"Но я подчеркиваю: так не может быть правильным, когда большой сильный сосед говорит, что ему нужна часть твоей территории. Суть конфликта в том, что речь идет о завоевании страны, ни о чем другом", – заявил Шольц, подчеркнув, что партнеры пытались этого избежать.

Шольц сказал, что множество разрушений и погибших в Украине абсолютно не интересуют Путина.

"Путина все это не интересует, ведь где-то в учебниках истории впоследствии должно быть написано: он сделал свое государство большим", – добавил Шольц.

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