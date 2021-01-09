Глава РПЦ заявил, что Варфоломей "наказан богом" за поддержку ПЦУ

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что из-за поддержки Православной церкви Украины Константинопольского патриарха Варфоломея якобы "наказал бог".

Об этом церковник высказался в рождественском интервью пропагандистскому телеканалу "Россия". Запись разговора была обнародована в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кирилл считает, что Варфоломей "потерял" собор Святой Софии в Турции (его лишили статуса музея и разрешили использовать как мечеть) потому, что "ввел раскольников в киевскую святыню – в Киевскую Софию".

"Мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Софию Киевскую у православных людей, у православной церкви (РПЦ, – ред.), ты вошел туда и привел туда раскольников. И ты потерял свою собственную Софию", – заявил россиянин.

Он заявил, что "этот грех был слишком велик", якобы из-за чего "последствия наступили незамедлительно".

Глава РПЦ добавил, что ко всему происходящему якобы причастна "влиятельная политическая сила" одной из сверхдержав. Вероятно, в духе российской пропаганды Кирилл намекнул на США, однако конкретики он не привел.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в православии нет раскола, и он не собирается делать "ни шагу назад" по украинской теме – вокруг Православной церкви Украины.