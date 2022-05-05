Псаки уходит из Белого дома: названо имя преемницы

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть администрацию президента США Джо Байдена в ближайшие недели. Ее место займет старший заместитель Карин Жан-Пьер.

Она станет публичным лицом Белого дома, а также первым чернокожим человеком и открытой лесбиянкой, занимающей такую должность, пишет The Washington Post. Отмечается, что на новой должности Жан-Пьер может быть непросто, что связано с приближением президента к промежуточным выборам, которые состоятся через шесть месяцев.

"Если республиканцы вновь возьмут Палату представителей, как ожидают многие в обеих партиях, Жан-Пьер может столкнуться с многочисленными вопросами о расследованиях GOP по чувствительным темам", – сказано в материале.

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Отмечается, что в качестве пресс-секретаря Жан-Пьер будет отвечать за проведение ежедневных брифингов для прессы в Белом доме и помогать Байдену и администрации в целом в вопросах коммуникации и передачи информации.

Жан-Пьер – давний политический деятель демократов, работала в обеих президентских кампаниях Обамы и служила в его администрации в управлении по политическим вопросам. В 2016 году она работала заместителем руководителя президентской кампании Мартина О'Мэлли, а затем присоединилась к либеральной пропагандистской организации Move On.

В предвыборной кампании Байдена она работала начальником штаба тогдашнего кандидата в вице-президенты Камалы Д. Харрис. В Белом доме она стала главным заместителем пресс-секретаря. Жан-Пьер всегда считалась главным претендентом на замену Псаки.

При этом СМИ отметили, что нынешний пресс-секретарь Белого Дома – одно из самых узнаваемых лиц в администрации Байдена, благодаря ее ежедневному появлению на телевизионных брифингах, где она иногда спорит с репортерами или оспаривает предпосылки их вопросов. Тем не менее, Псаки восстановила традицию вежливого общения между Белым домом и прессой, что не ценилось при президентстве Дональда Трампа.

Теперь пресс-секретарь Белого Дома намерена занять новую должность в эфире кабельной новостной сети MSNBC, сообщили источники издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Псаки заявила: в США уверены, что Россия уже проиграла войну против Украины. Основанием так считать являются провалы российских оккупационных войск в достижении поставленных целей.