Провал Байдена и хаос в Кабуле: кто такая Кларисса Уорд и чем она восхитила мир. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Провал Байдена и хаос в Кабуле: кто такая Кларисса Уорд и чем она восхитила мир. Фото и видео

Журналистку CNN Клариссу Уорд вывезли из Афганистана. В течение нескольких дней, когда власть в стране захватили боевики исламистского движения "Талибан", она вела репортажи из гущи событий, а также критиковала президента США Джо Байдена.

В пятницу, 20 августа, самолет с ней и еще тремя сотнями афганцев покинул государство. Об этом Уорд сообщила в своем Twitter, поблагодарив за поддержу ВВС США и власти Катара, которые приняли борт.

Уорд вылетела из Афганистана.

О том, чем она прославилась Кларисса Уорд и почему ее считают героиней, читайте в нашем материале.

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Невозмутимость во время опасности

Широкое внимание общественности журналистка получила во время репортажа с улиц Кабула, когда афганскую столицу уже захватили талибы. Она смело передвигалась по городу и общалась с представителями движения.

Уорд общается с талибами в Кабуле.

Один из них начал требовать, чтобы женщина прикрыла лицо, а некоторые, видя журналистов, вели себя агрессивно, хотя это не остановило ни журналистку, ни съемочную команду. В целях безопасности Уорд уже была в парандже. Она выполнила требование и продолжила общаться с боевиками, несмотря на периодическую стрельбу вокруг.

В сети восхищались невозмутимостью журналистки в опасных условиях:

  • "Потрясающе, Уорд сохраняет спокойствие и продолжает задавать вопросы, даже когда талибы просят ее закрыть лицо";

  • "Она продолжает ходить по улицам и рассказывать о выстрелах вокруг".

Хаос в Кабуле и провал Байдена

События возле аэропорта Кабула и на его территории журналистка описала двумя словами: "хаос" и "очень опасно".

Напомним, что 16 августа в городе действительно царил хаос. Тогда многие граждане Афганистана, опасаясь боевиков, буквально цеплялись за улетающие самолеты, чтобы покинуть страну. Некоторые из них погибли.

Всего, по данным СМИ, тогда жертвами давки и других происшествий стали минимум 40 человек.

Уорд в Кабуле общается с местными.

"Тут настоящий хаос, это очень опасно. Буду честной, нужно бросить себе вызов, пытаясь попасть туда, потому что там суматоха. Вы слышите, что стрельба не прекращается, ведь "Талибан" пытается разогнать людей", – описывала ситуацию Уорд.

Все это происходило на фоне вывода американских войск из страны. Президент Байден в одном из интервью заявил тогда, что захват талибами Афганистана он не считает провалом. "Это было простое решение", – сказал американский лидер. Также он выразил мнение, что у американцев не было проблем добраться до аэропорта.

Один из острых моментов в Кабуле.

Комментируя его ответ, Кларисса Уорд задала Байдену вопрос: "Если это не провал, то что же можно считать провалом?".

Кроме того, она подчеркнула, что даже для журналиста попасть в аэропорт Кабула сродни складыванию кубика Рубика.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы захватили Кабул 15 августа, взяв перед этим Джелалабад и Мазари-Шариф. Город сдали фактически без боя. Подробнее о том, что происходило в этот день в городе, читайте здесь.

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