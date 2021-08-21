Провал Байдена и хаос в Кабуле: кто такая Кларисса Уорд и чем она восхитила мир. Фото и видео

Журналистку CNN Клариссу Уорд вывезли из Афганистана. В течение нескольких дней, когда власть в стране захватили боевики исламистского движения "Талибан", она вела репортажи из гущи событий, а также критиковала президента США Джо Байдена.

В пятницу, 20 августа, самолет с ней и еще тремя сотнями афганцев покинул государство. Об этом Уорд сообщила в своем Twitter, поблагодарив за поддержу ВВС США и власти Катара, которые приняли борт.

О том, чем она прославилась Кларисса Уорд и почему ее считают героиней, читайте в нашем материале.

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Широкое внимание общественности журналистка получила во время репортажа с улиц Кабула, когда афганскую столицу уже захватили талибы. Она смело передвигалась по городу и общалась с представителями движения.

Один из них начал требовать, чтобы женщина прикрыла лицо, а некоторые, видя журналистов, вели себя агрессивно, хотя это не остановило ни журналистку, ни съемочную команду. В целях безопасности Уорд уже была в парандже. Она выполнила требование и продолжила общаться с боевиками, несмотря на периодическую стрельбу вокруг.

В сети восхищались невозмутимостью журналистки в опасных условиях:

"Потрясающе, Уорд сохраняет спокойствие и продолжает задавать вопросы, даже когда талибы просят ее закрыть лицо";

"Она продолжает ходить по улицам и рассказывать о выстрелах вокруг".

События возле аэропорта Кабула и на его территории журналистка описала двумя словами: "хаос" и "очень опасно".

Напомним, что 16 августа в городе действительно царил хаос. Тогда многие граждане Афганистана, опасаясь боевиков, буквально цеплялись за улетающие самолеты, чтобы покинуть страну. Некоторые из них погибли.

Всего, по данным СМИ, тогда жертвами давки и других происшествий стали минимум 40 человек.

"Тут настоящий хаос, это очень опасно. Буду честной, нужно бросить себе вызов, пытаясь попасть туда, потому что там суматоха. Вы слышите, что стрельба не прекращается, ведь "Талибан" пытается разогнать людей", – описывала ситуацию Уорд.

Все это происходило на фоне вывода американских войск из страны. Президент Байден в одном из интервью заявил тогда, что захват талибами Афганистана он не считает провалом. "Это было простое решение", – сказал американский лидер. Также он выразил мнение, что у американцев не было проблем добраться до аэропорта.

Комментируя его ответ, Кларисса Уорд задала Байдену вопрос: "Если это не провал, то что же можно считать провалом?".

Кроме того, она подчеркнула, что даже для журналиста попасть в аэропорт Кабула сродни складыванию кубика Рубика.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы захватили Кабул 15 августа, взяв перед этим Джелалабад и Мазари-Шариф. Город сдали фактически без боя. Подробнее о том, что происходило в этот день в городе, читайте здесь.