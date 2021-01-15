Против Саркози начали новое расследование о получении денег из России
Национальная финансовая прокуратура Франции открыла против экс-президента страны Николя Саркози новое дело. На этот раз расследование касается контракта с российской компанией.
Как пишет Mediapart, его подозревают в незаконном лоббировании интересов "РЕСО-Гарантия".
Саркози в 2019 году заключил многолетний контракт на 3 миллиона евро с этой страховой компанией по предоставлению консалтинговых услуг.
Следователи проверяют, работал ли бывший президент законно в качестве консультанта или "торговал влиянием", занимаясь лоббистской деятельностью в интересах компании.
В "РЕСО-Гарантия" заявили РИА Новости, что контракту уже 1,5 года и они удивлены интересом к нему сейчас. Представитель компании добавил, что они не разглашают его условия.
Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози, который был президентом Франции в 2007-2012 годах, к четырем годам тюрьмы, два из которых условно. Его обвиняют в коррупции и торговле влиянием.
В деле фигурируют еще два человека. Все они отрицают свою вину.