Против Путина выступил даже Вучич: лидеры стран Юго-Восточной Европы подписали декларацию в поддержку Украины

На проходящем в Тиране саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" участники подписали совместную декларацию. В мероприятии приняли участие лидеры Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Болгарии и Черногории.

Об этом идет речь на официальном интернет-представительстве президента Украины. В документе подтверждается поддержка суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президент Украины и участники саммита приняли декларацию, в которой осудили российскую агрессию против Украины и подтвердили "непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год".

"Неспровоцированная военная агрессия России против Украины остается наибольшей угрозой для европейской безопасности и международного мира. Этот акт агрессии является неприемлемым, он является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и преступлением против украинского народа", – говорится в документе.

Участники саммита призвали международное сообщество решительно усилить поддержку Украины в ее непрерывной борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность.

Также в документе осудили намерение России провести президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Страны-участники заявили о поддержке права Украины выбирать собственные договоренности безопасности.

"Страны – члены НАТО и страны-аспиранты одобряют шаги, предпринятые на пути к ее будущему членству в НАТО, и поддерживают Украину в ее стремлении стать членом Альянса, как только это позволят условия безопасности", – говорится в декларации.

Также в документе осудили намерение России провести президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы подчеркиваем незаконный характер предстоящих выборов в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины", - заявили участники саммита.

В ходе дискуссий в Тиране партнеры подтвердили солидарность с Украиной и ее народом в героической защите своей свободы и общих ценностей.

"Мы убеждены, что полномасштабная война России против Украины продемонстрировала критическую необходимость и решающее значение объединенной и сильной Европы, способной противостоять глобальным вызовам ради мира и процветания", – заявили участники саммита, подчеркнув общие европейские ценности и видение их дальнейшего развития.

Кроме того, участники саммита подчеркнули нашу твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, ответственных за преступление агрессии, преступления против человечности и другие жестокие преступления против международного права, совершенные российскими агрессорами в войне против Украины путем проведения независимых расследований и судебного преследования через работу Международного уголовного суда .

"Мы договорились сотрудничать и сосредоточить наши усилия на возвращении незаконно и нелегально депортированных и принудительно перемещенных украинских детей", – говорится в декларации.

Участники саммита в Тиране подтвердили нашу солидарность и поддержку Украины, обязались участвовать в послевоенном восстановлении и реконструкции Украины, чтобы дать возможность украинскому народу восстановить свою страну, привлекая как частные компании, так и международные финансовые учреждения для обеспечения успешного будущего для Украины.

"Мы, друзья Украины, подтверждаем наше твердое убеждение, что, только объединившись, мы сможем восстановить справедливый мир, стабильность и процветание на Европейском континенте", – резюмируется в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Албанию. Цель поездки – оборонное и политическое сотрудничество между странами, поддержка Формулы мира и работа над соглашениями о безопасности.

Также президент Зеленский принял участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Тиране, к которому присоединились 13 лидеров государств.

26 февраля президент Зеленский принял участие в работе специального саммита в Париже. Главная тематика саммита – усиление Украины в Европе.

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