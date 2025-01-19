Прощальный подарок: Байден помиловал еще пятерых заключенных, а двоим смягчил приговоры

Перед завершением президентской каденции президент США Джо Байден сделал "прощальный подарок" нескольким американцам, осужденным за совершенные ими преступления. Он помиловал пятерых таких людей.

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Еще двоим осужденным Байден смягчил наказание. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Америка – это страна, построенная на обещании второго шанса. Как президент, я использовал свое полномочие помилования, чтобы воплотить это обещание в реальность, выдав больше индивидуальных помилований и смягчений, чем любой другой президент в истории США. Сегодня я применяю свои полномочия по помилованию 5 человек и смягчению приговоров 2 лицам, продемонстрировавшим раскаяние, реабилитацию и искупление Каждый из этих помилованных внес значительный вклад в улучшение своих общин", – заявил действующий президент США.

Так, помилования от Байдена дождался Даррил Чемберс из штата Делавер. В 1998 году он был приговорен к 17 годам лишения свободы за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. После освобождения Чемберс стал ярым сторонником предотвращения насилия с использованием оружия. Он присоединился к некоммерческой организации Комиссия Надежды в его родном городе Уилмингтоне, которая занимается развитием общины и уменьшением насилия.

На протяжении многих лет Чемберс изучал тему предотвращения насилия и писал об этом, в частности в своей книге "Город убийств". Он также получает степень доктора социологии и уголовного правосудия, основал Центр структурной справедливости и стал исполнительным директором программы "Молодежь, наделенная силой стремиться и добиваться успеха".

"Правозащитники, законодатели и его подопечные хвалят его за преданность общине Уилмингтона, усилия по уменьшению насилия и помощи молодежи в изменении своей жизни", – отметили в Белом доме.

Посмертно помилование от президента получил известный борец за гражданские права и права человека Маркус Мосия Гарви. В 1923 году он был признан виновным в мошенничестве с почтой и приговорен к пяти годам заключения. Президент США Келвин Кулидж смягчил свой приговор в 1927 году.

"Господин Гарви создал Black Star Line, первую судоходную линию, принадлежавшую темнокожим и совершавший международные путешествия, а также основал Всемирную ассоциацию усовершенствования негров, которая прославляла историю и культуру Африки. Доктор Мартин Лютер Кинг-младший описал господина Гарви как "первого цветного человека в истории Соединенных Штатов, возглавившего и развившего массовое движение". Правозащитники и законодатели хвалят его глобальную пропагандистскую деятельность и влияние, а также подчеркивают несправедливость, лежащую в основе его уголовного осуждения", – говорится в сообщении.

Умер Гарви в 1940 году.

Помиловал Байден также известного защитника иммигрантов и религиозных общин Рави Рагбира из штата Нью-Йорк.

Освободившись, Рагбир принялся защищать уязвимые иммигрантские сообщества и семьи в Нью-Йорке и Нью-Джерси. от Ассоциации чернокожих и пуэрториканских законодателей штата Нью-Йорк, Центр конституционных прав и епископской епархии Лонг-Айленда.

"Правозащитники, религиозные организации и законодатели высоко оценивают его усилия по содействию справедливости и человеческому достоинству", – отметили в Белом доме.

Помилован президентом также Дон Леонард Скотт-младший из Вирджинии. В 1994 году он получил 10 лет заключения за употребление наркотиков. Отбыв наказание, Дон Скотт работал адвокатом и был избран в законодательный орган Вирджинии в 2019 году. В 2024 году он стал первым чернокожим спикером Палаты делегатов Вирджинии.

"Мистер Скотт является ветераном ВМС США, который пожертвовал свою почку своему соседу в 2021 году. Его сторонники подчеркнули его приверженность государственной службе, его раскаяние и искупление, а также его неутомимую преданность улучшению жизни вокруг людей", – подчеркнули в администрации Байдена.

Помилования дождалась и землячка Скотта – Кемба Смит Прадиа из Вирджинии. Приговоренная к 24 годам тюрьмы за связанные с наркотиками преступления в 1994-м, в 2000-м она получила смягчение приговора от президента Билла Клинтона.

После освобождения она откровенно заявляла о проблемах, связанных с уголовным правосудием, создала некоммерческий фонд, занимавшийся вопросами домашнего насилия, расширения прав и возможностей для женщин и расового равенства.

Она также работала с национально признанными организациями по защите гражданских прав и уголовного правосудия, давала показания в Конгрессе и Организации Объединенных Наций и была назначена в Комиссию по вынесению приговоров Вирджинии и Комиссии по условно-досрочному освобождению Вирджинии. Правозащитники и законодатели высоко оценивают ее усилия изменить свою жизнь и исцелиться от травматического опыта своего прошлого, а также ее горячую и смелую поддержку заключенных и переживших домашнее насилие", – говорится в обосновании решения о ее помиловании.

Кроме того, двум американцам Байден смягчил приговоры: оба должны выйти на свободу 18 февраля этого года.

Первым стал Робин Пиплз, который за совершенные в конце 1990-х годов преступления был приговорен к 111 годам лишения свободы.

"Во время пребывания под стражей он продемонстрировал незаурядное исправление и мужество. Петиция мистера Пиплса о помиловании получила преимущественную поддержку со стороны борющегося за гражданские права сообщества, чиновников, друзей и членов семьи. Сторонники мистера Пиплса описывают его как образцового заключенного, вдохновляющего наставника и человека, который заслуживает второго шанса", – отметили в Белом доме.

Также смягчения наказания дождалась Мишель Вест, которая провела за решеткой около 30 лет за преступления, совершенные ею с 1987 по 1993 годы.

Во время пребывания в тюрьме Вест, отметили в Белом доме, "продемонстрировала чрезвычайную реабилитацию и личную трансформацию".

"Петиция госпожи Вест о помиловании получила преимущественную поддержку сообщества гражданских прав, защитников прав женщин, бывших заключенных и законодателей. Сторонники описывают госпожу Вест как пример для подражания, создавшую 31-летний опыт реабилитации и искупления", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что Байден смягчил приговоры почти 2500 заключенных. Такого показателя не достигал никто из его предшественников в должности президента США.

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