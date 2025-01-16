В своей прощальной речи, которая транслировалась на телеканале CBS, президент США Джозеф Байден заявил, что при его каденции было сделано очень много, а его политическое наследие сохранится на десятилетия. В частности, он сказал:

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"Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого. США зміцнили НАТО… Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяне, і воно буде рости та цвісти десятиліттями", – підкреслив він.

Байден також перерахував деякі досягнення свого президентства у внутрішній політиці, в тому числі зниження цін на ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги. Також він попередив про формування "олігархії" в США, очевидно, маючи на увазі наближеного до Дональда Трампа мільярдера Ілона Маска та подібних йому в оточенні новообраного президента.

"І я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велике занепокоєння. І це небезпечне занепокоєння. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже невеликої кількості надбагатих людей… Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також чесному шансу для кожного на просування вперед", – відзначив він.

Дякуємо вам, пане президенте. Дякуємо за допомогу Україні в найважчий період нашої сучасної історії…