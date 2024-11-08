Прописано в планах ЕС: премьер Бельгии заверил, что поддержка Украины не зависит от позиции США

Страны Европы как самостоятельные государства, так и на уровне ЕС продолжат сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросам безопасности. Однако европейская безопасность, как и военная поддержка Украины, прописана в документах и декларациях Евросоюза. Таким образом эти позиции не зависят от планов будущего президента США Дональда Трампа.

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Об этом на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште сообщил премьер Бельгии Александр Де Кроо. Он также отметил, что Европа "открыта для обсуждения с США того, как лучше работать вместе".

"Сегодня больше половины военной поддержки Украине поступает от европейских стран. Поэтому мнение о том, что поддержка Украины прекратится без Соединенных Штатов, не соответствует действительности. Я уверен, что мы сможем вести открытый разговор с США об их дальнейших действиях. Однако (смена президента в США) еще не означает, что мы должны изменить свои приоритеты", – заявил бельгийский премьер.

По его словам, и в последних документах ЕС, и в планах каждой из стран "уже прописано, что мы будем продолжать" самостоятельно заниматься вопросами безопасности.

"Европейская безопасность не то, что можно передать на аутсорсинг", – подчеркнул Де Кроо.

Причем бельгийский чиновник отметил, что США и Европе было бы лучше работать вместе.

"Надеюсь, что со Штатами будет диалог. Но если его не будет, Европа будет защищать свои собственные интересы", – уточнил чиновник.

Бельгия – одна из немногих стран ЕС, которая вопреки требованиям НАТО не увеличила свой оборонный бюджет до 2% ВВП. Де Кроо отметил, что "для этого нужно время, но Бельгия готова ускориться", чтобы достичь указанной отметки.

"Нам обоим лучше, когда мы по одну сторону стола", – добавил он, намекая, что торговая война между США и Европой "будет губительной для всех".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый подчеркнул, что для Украины важно не только то, кто станет президентом США. Для нас важно, чтобы конфигурация власти в США была благоприятна для помощи Украине.

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