Не стоит ожидать результатов выборов США сегодня-завтра. Возможен сценарий второго тура, – Валерий Чалый

Мы можем не дождаться результатов американских президентских выборов в среду, 6 ноября. Весьма возможно, что у США будет второй тур голосования.

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Об этом во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Сергей Нижний заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Валерий Чалый.

"Для нас важно не только то, кто станет президентом США. Для нас важно, чтобы конфигурация власти в США была благоприятной для помощи Украине", – заявил он.

Валерий Чалый подчеркнул, что Америка – это федеративная страна, а не только то, что мы видим в Вашингтоне.

"Я бы хотел обратить внимание на эту комплексность… И я хочу обратить внимание на ключевые точки этих выборов. Во-первых, не стоит ожидать результатов сегодня-завтра… И, возможно, я вас удивлю, но мы можем столкнуться с тем, что может быть второй тур выборов. И это Джорджия, Луизиана. Где уж раньше был второй тур выборов. Сейчас это может быть 7 декабря", – прогнозирует глава правления Украинского кризисного медиацентра.

По такому сценарию результаты выборов можно ожидать 5 января 2025 года. Но все это время продолжит работать действующая Администрация президента Байдена.

"Мы входим вместе с вами в долгий период… И этот сценарий длинного подсчета очень вероятен… Когда результаты голосования, подсчет будут длинными, а затем Верховный суд США", – не исключил Валерий Чалый.

Как сообщал OBOZ.UA, на президентских выборах в США после закрытия избирательных участков 5 ноября вечером результаты могут быть известны не сразу. Близкая конкуренция между кандидатами и особенности подсчета может затянуть процесс определения победителя на несколько дней или даже недель.

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