Прокуратура Нидерландов арестовала землю бывшего зятя Путина

В Нидерландах прокуратура наложила наложила арест на земельный участок экс-супруга дочери российского диктатора Путина, напавшего на Украину, Марии Воронцовой. Речь идет про бизнесмена Йоррита Фаассена.

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Об этом сообщили расследователи The Guardian, Follow the Money и издания "Проект". Бывшему зятю Путина в принадлежит участок в 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти.

В записи в земельном реестре государства говорится, что 12 мая земельный участок был конфискован национальной прокуратурой за финансовые, экономические и экологические правонарушения. Агентство отвечает за обеспечение соблюдения санкций.

Юрист и эксперт по санкциям Хелин Овер де Линден говорит, что конфискация может свидетельствовать о том, Фаассен стал объектом расследования. В то же время, точной причины конфискации в общедоступных документах нет. Официально прокуратура Нидерландов не стала комментировать причину конфискации и не уточнила, находился ли Фаассен под следствием.

Как говорится в расследовании, сейчас этот участок пустой, но в 2021 году бывший зять диктатора подал заявку на строительство там дома и шести офисных зданий.

В марте 2022 года муниципалитет Амстердама остановил процедуру оформления разрешения на основании связи бизнесмена с Путиным. Кроме того, Фаассен постоянно проживает в Москве.

По данным источников журналистов, недавно бизнесмена допрашивали в аэропорту Схипхол по подозрению в "уклонении от санкций", а также конфисковали его компьютер и мобильный телефон. После этого он якобы вернулся в столицу страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России скрыли единственный бизнес старшей дочери Путина Марии Воронцовой. Из государственных реестров стерли упоминания о Воронцовой как владелице медицинской клиники "Новая медицинская компания" ("Номеко").

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