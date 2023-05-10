Проект резолюции Конгресса США о 'Победе Украины': вступление Украины в НАТО и привлечение России к ответственности

В конце апреля американские конгрессмены представили резолюцию под названием "Победа Украины", в которой было изложено видение парламентариев США необходимости достижения Украиной победы в войне с Россией, а главное – контуры условия послевоенного урегулирования и безопасности нашей страны. Соавторами данного документа выступили глава Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и конгрессмен-демократ Стив Коэн. В ходе презентации резолюции присутствовали представители других органов власти США, участники "Украинского саммита действий", а также 3-й президент Украины Виктор Ющенко.

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Резолюция выражает общее видение украинской победы от обеих партий Конгресса

Необходимо особо подчеркнуть, что данная резолюция является двухпартийной и должна продемонстрировать общее видение обеих партий США дальнейшего течения, а главное – условия окончания войны исключительно на украинских условиях. Как отметил соавтор резолюции конгрессмен Джо Уилсон, данный документ в первый раз в американской внешней политике четко указывает, что именно должно считаться завершением войны и победой Украины. "Мы вносим эту резолюцию, чтобы объяснить важность сохранения территориальной целостности. Я считаю, что это важно, в частности, для американского народа, который должен понять, что вся территория Украины должна быть возвращена под юрисдикцию Киева. Для этого военный преступник Путин должен вывести свои войска. И если будут какие-то переговоры, то они должны идти о графике вывода войск". Кроме того, Джо Уилсон особо отметил то, что агрессия Путина в Украине неожиданно для него "объединила республиканцев и демократов в этом вопросе, как никогда раньше"

Преамбула резолюции четко указывает, что победа Украины относится к жизненно важным интересам США

Стоит отметить, что сама резолюция невелика по объему, но очень содержательна и состоит из преамбулы и декларативной части, которая формулирует установки американскому правительству для дальнейших действий по обеспечению победы Украины и восстановлению послевоенного мира и безопасности на ее территории. В преамбуле объясняется, что первопричинами агрессии РФ являются российский империализм и стремление Кремля к распространению своего разрушительного влияния на постсоветское пространство и Европу. Также отмечается приверженность Украины и ее народа идеалам независимости и стремления к европейским ценностям, в частности в сфере прав и свобод человека.

Кроме того, резолюция подчеркивает поддержку американским парламентом суверенитета и территориальной целостности Украины, восстановление которых является одной из первых целей украинского государства в этой войне. Итогом преамбулы является констатация того, что интересы Соединенных Штатов, европейская безопасность и дело международного мира зависят от обеспечения постоянной, мощной и длительной поддержки Соединенными Штатами Украины и всех свободных наций от агрессивных войн со стороны России и ее помощников, союзников или других автократических государств. .

Восстановление границ Украины, ее вступление в НАТО и привлечение РФ к ответственности

Следовательно, итоговая часть резолюции "Победа Украины" четко, лаконично и очень содержательно очерчивает контуры того, что из чего она будет состоять и как должна строиться послевоенная архитектура безопасности, поэтому следует процитировать ее почти полностью. "Палата представителей подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина успешно защитилась от вторжения и восстановила международно признанные границы 1991 года. Также Палата представителей считает, что мир, принесенный украинской победой, должен быть обеспечен интеграцией Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует неизменной политике Соединенных Штатов Палата представителей заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить выплату Российской Федерацией репараций Украине, а мировое сообщество будет помогать отстроить Украину. войну, а также будет установлена справедливость для жертв преступлений, совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения.

Следовательно, в случае принятия данной резолюции для американской внешней политики будут четко очерчены контуры победы Украины, для чего потребуется долговременная и всесторонняя военно-политическая и финансово-экономическая поддержка США. Кроме того, достаточно четко сформулированы планы о привлечении к ответственности за развязывание преступной войны всех причастных в высшем руководстве Российской Федерации, а также подчеркивается необходимость взыскания репараций от страны-агрессора на возмещение ущерба Украине.

Однако наиболее важным аспектом данной резолюции можно считать пункт об обязательности дальнейшей интеграции Украины в НАТО и другие европейские структуры для обеспечения мира и будущей безопасности украинского государства. Следовательно, именно успешное вступление Украины в ближайшее время фактически будет означать глобальную, принципиальную победу Украины и коллективного Запада над российским империализмом и колониализмом, что сможет обезопасить нашу страну и Европу от возможной агрессии со стороны России в будущем.