'Продолжим поддержку': Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна передаст ВСУ крупнейшую партию дронов собственного производства. Речь идет в общем о 1400 единицах.

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По его словам, эти БПЛА готовятся к отправке в Украину. Новостью представитель латвийского оборонного ведомства 23 августа поделился в соцсети Х.

"На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников от латвийской промышленности для Украины", – говорится в его сообщении.

Спрудс добавил, что в рамках международной коалиции дронов Рига уже передала Киеву 3000 боевых беспилотников разных типов.

Также он подчеркнул, что Латвия продолжит поддерживать Украину к победе в войне против российского агрессора.

Десять дней назад министр обороны Латвии заявил о передаче ВСУ партии беспилотников собственного производства из около 500 единиц. Сообщалось, что это дроны типа FPV и их доставят в Украину в сентябре. В общем планировалось передать таких БПЛА на сумму €5 млн.

Первую партию дронов страна отправила ВСУ еще в начале лета 2024 года. Этот процесс прошел через процедуру национальной закупки. Тогда же в Латвии отметили, что хотят в этом году инвестировать около €20 млн в возглавляемую Британия коалицию по производству беспилотников и подобную сумму в развитие собственных возможностей.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2024-го правительство Латвии объявило новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли зенитные установки, тактические беспилотные системы наблюдения и ряд других материально-технических средств.

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