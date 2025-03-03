Приступы острой дыхательной недостаточности: в Ватикане констатировали ухудшение состояния Папы Франциска

В Ватикане обновили данные о состоянии Папы Франциска, которого госпитализировали в середине февраля из-за тяжелой респираторной инфекции, вызвавшей другие осложнения, в том числе двустороннюю пневмонию. Отмечается, что 3 марта он перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности.

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Понтифика снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили на сайте Ватикана. Он продолжает лечение в римской больнице им. Агостино Джемелли.

Эпизоды дыхательной недостаточности были вызваны "значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", говорится в сведении о состоянии здоровья папы.

По данным пресс-службы Святого Престола, Папе Римскому провели бронхоскопию, а затем восстановили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Понтифик все время оставался в сознании.

28 февраля стало известно, что состояние здоровья Папы Франциска ухудшилось. После эпизода бронхоспазма (неконтролируемого сокращения гладких мышц бронхов) религиозному лидеру назначили неинвазивную вентиляцию легких.

Уже 1 марта в Ватикане сообщалось, что состояние понтифика оставалось стабильным, бронхоспазм не повторялся, врачи дежурили механическую неинвазивную вентиляцию легких с длительными периодами высокотекущей кислородной терапии.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта Папа Римский Франциск призвал помолиться за Украину и другие страны, где идет война. А также напомнил верующим об поучении Иисуса, описанном в отрывке шестой главы Евангелия от Луки: "Вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего".

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