Папе Франциску уже сложно дышать самостоятельно: Ватикан сделал заявление о состоянии понтифика

Состояние здоровья Папы Римского Франциска ухудшилось. После эпизода бронхоспазма (неконтролируемого сокращения гладких мышц бронхов) религиозному лидеру назначили неинвазивную вентиляцию легких.

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Пресс-служба Святого престола на сайте Vatican News вечером 28 февраля сообщила, что глава Католической церкви находился в сознании. После "дыхательного кризиса" его стабилизировали, но прогнозы врачей оставались осторожными.

88-летний Франциск утром принял Евхаристию, после чего молился в часовне и проходил респираторную физиотерапию.

В пятницу вечером пациенту резко стало хуже – у него произошел изолированный бронхиальный спазм, что вызвало рвоту.

Врачи немедленно провели бронхиальную аспирацию, чтобы очистить дыхательные пути, и подключили понтифика к искусственной вентиляции легких через дыхательную маску, что улучшило показатели кислорода.

"Потребуется около 24–48 часов, чтобы оценить клиническое состояние Папы", – сообщили в Vatican News.

Добавим: обострение болезни произошло после трех дней довольно позитивных новостей о состоянии здоровья Папы Римского.

Ватикан не сообщил, как долго Папа будет оставаться в медучреждении, но объявил, что он не будет возглавлять ежегодную церковную службу 5 марта.

В римской больнице Джемелли понтифик находится с 14 февраля из-за двусторонней пневмонии.

Как ранее писал OBOZ.UA, итальянский кардинал Джанфранко Равази высказал предположение, что Папа Франциск может уйти в отставку, если из-за проблем со здоровьем не сможет исполнять обязанности главы Римско-католической церкви.

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