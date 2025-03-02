'Молимся за страждущую Украину': Папа Римский обратился к верующим из больницы

Папа Римский Франциск, который продолжает лечение в римской больнице им. Агостино Джемелли, в воскресном обращении призвал помолиться за Украину и другие страны, где идет война. А также напомнил верующим о поучении Иисуса, описанном в отрывке шестой главы Евангелия от Луки: "Вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего".

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Посланием Папы пресс-служба Святого Престола поделилась 2 марта. В Vatican News отметили, что понтифик уже третье воскресенье не возглавляет полудневные молитвы к Пресвятой Богородице из-за госпитализации. Однако он делится с людьми своими наставлениями, написанными на больничной койке.

В новом послании религиозный лидер сперва напомнил, о чем говорится в шестой главе Евангелия от Луки.

Он объяснил, что Иисус побуждает "упражнять глаза таким образом, чтобы с добром наблюдать за миром и с любовью судить ближнего". Ибо только имея "взгляд заботы, а не осуждения, братское исправление может быть добродетелью".

Кроме того, в Библии есть слова о том, что "каждое дерево познается по своему плоду". Плодами человека могут быть его слова, ведь "из чрезмерного сердца произносят уста", написал Папа Франциск.

"Как я смотрю на других людей, являющихся моими братьями и сестрами? И как я чувствую себя, когда они на меня смотрят? Мои слова обладают приятным вкусом или пропитаны горечью и тщеславием?" – задал вопросы он.

"Сестры и братья, я снова присылаю вам свои мысли из больницы, где, как вы знаете, я нахожусь уже много дней в сопровождении врачей и медработников, которых я благодарю за внимание и заботу обо мне. Я чувствую в своем сердце благословение, скрытое в немощности – потому что именно в эти моменты мы учимся еще больше доверять Господу. В то же время я благодарю Бога за то, что Он дает мне возможность разделить телом и духом положение многих больных и страждущих людей", – написал Святейший отец.

Он поблагодарил за молитвы за его здоровье, "возносящиеся из сердец многочисленных верных во многих частях мира".

"Так же и я молюсь о вас. И молюсь прежде всего о мире. Отсюда (из больницы. – Ред.) война кажется еще более абсурдной. Молимся о страждущей Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, Киву (провинция в Демократической Республике Конго. – Ред.)", – призвал Папа Римский.

Как ранее писал OBOZ.UA, 28 февраля состояние здоровья Папы Франциска ухудшилось. После эпизода бронхоспазма (неконтролируемого сокращения гладких мышц бронхов) религиозному лидеру назначили неинвазивную вентиляцию легких.

1 марта в Ватикане сообщали, что состояние понтифика оставалось стабильным, бронхоспазм не повторялся, врачи чередовали механическую неинвазивную вентиляцию легких с длительными периодами высокопоточной кислородной терапии.

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