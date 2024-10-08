Пришло больше миллиона людей: в Индии на авиашоу возникла давка, погибли пять человек, более 100 пострадали. Фото и видео

В Индии трагедией завершилось авиашоу 6 октября по случаю 92-летия военно-воздушных сил страны. На двухкилометровом пляже Marina Beach собралось более 1,2 млн человек, после там возникла давка, в которой погибли пять посетителей.

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Также известно о не менее ста случаев травмирования граждан, пришедших наблюдать за демонстрационными полетами самолетов в городе Ченнаи. Об этом сообщает The Indian Express.

"То, что должно было стать зрелищем военной авиации, закончилось хаосом, поскольку размер толпы ошеломил как организаторов, так и местные власти. День, который должен был ознаменовать момент национальной гордости индийских ВВС, превратился в кошмар на пляже в Ченнаи, когда миллионная толпа устремилась к выходу", – описало события издание.

Широко разрекламированное мероприятие в воскресенье привлекло более 1,2 млн зрителей на просторный пляж. К семи утра люди начали собираться на двухкилометровом участке береговой линии, чтобы занять выгодные позиции для просмотра авиашоу в 11:30.

"Семьи, дети и пожилые люди прибыли на поездах, метро, ​​автобусах и частных автомобилях – тысячи четырехколесных и двухколесных транспортных средств – желая стать свидетелями шоу, которое даже заслужило место в Книге рекордов "Лимки" за свою беспрецедентную посещаемость", – отметили журналисты.

Однако, когда мероприятие закончилось в 13:00, вся толпа попыталась немедленно покинуть территорию. Местные дорожные власти оказались не готовы справиться с такой массовостью, и вскоре вокруг пляжа образовалась пробка, парализовавшая движение более чем на час.

Очевидцы сообщали о панике среди людей, поскольку они оказались в ловушке: "Было душно, мы вообще не могли двигаться". Многие испытали обезвоживание и обмороки, так как температура воздуха поднялась до 36 °С и при этом не было возможности получить воду или медицинскую помощь.

Старший офицер полиции сказал, что к вечеру воскресенья было подтверждено пять смертей, а 40 человек находились в больницах. Еще многие посетители получили первую помощь из-за обезвоживания и стресса.

"Сообщается об одной смерти на пляже, еще одной – около моста Нейпир. Другие жертвы скончались по пути домой в разных частях города. Это не была ситуация давки в одном конкретном месте", – пояснил полицейский.

Министр здравоохранения штата заявил, что все пять смертей были связаны с жарой: люди умерли от теплового удара, а 102 других посетителя пострадали тоже от высоких температур.

"Каждая из этих смертей произошла в результате ненадлежащего управления, из-за которого люди слишком долго оставались в переполненных условиях. Хотя правительство штата ожидало большую толпу – первоначальные оценки предсказывали около 1 млн человек – фактическая явка превзошла даже эти ожидания. Администрация, которая приняла меры по контролю толпы, оказалась ужасно неподготовленной к масштабу мероприятия", – пишет издание.

Журналисты добавили, что отсутствие адекватного транспорта в городе усугубило путаницу, поскольку услуги метро оказались недостаточны для перевозки огромного количества участников. Толпы разрастались не только на пляже, но и на железнодорожных станциях.

Организаторы и местные власти называют две причины трагедии – массовое волнение в социальных сетях, которое привлекло огромное количество людей, и плохое планирование в отношении рассеивания толпы.

Главный министр штата Тамиланд Мутхувел Карунанидхи Сталин пообещал более эффективную организацию будущих масштабных событий. По его словам, что правительство Индии и так "приняло меры, выходящие за рамки необходимого административного сотрудничества", а полиция, пожарные, спасательные и здравоохранительные службы координировали свои действия, "чтобы сделать управление толпой эффективным".

Трагедия стала поводом для критики индийского чиновника Сталина со стороны оппозиции с других штатов. Она возложила на местное правительство ответственность за смерти людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в индийском городе Колката (Западная Бенгалия) люди массово вышли на протесты из-за изнасилования и убийства врача в начале месяца. Однако демонстрантов полиция разогнала слезоточивым газом и водометами.

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