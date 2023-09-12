Принятие совместной декларации саммита G20 насчет Украины является успехом – Госдеп США

В Государственном департаменте США заявили, что принятие совместной декларации саммита G20 в Индии, которую раскритиковали в Министерстве иностранных дел Украины, на самом деле является успехом. Такой вывод можно сделать, учитывая разные взгляды участников организации.

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Об этом во время брифинга во вторник, 8 августа, сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Так, он напомнил, что членами G20 являются Россия и Китай.

"Прежде всего, по заявлению. G20 – это большая организация. Россия является членом G20, Китай является членом G20, следовательно в нее входят участники, имеющие разные взгляды", – отметил Миллер.

Кроме того, важность декларации заключается в том, что она содержит важные формулировки относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Сам факт, что эта организация смогла обнародовать заявление, которое призывает к уважению территориальной целостности и суверенитета и отмечает, что эти принципы не должны нарушаться, является чрезвычайно важным, поскольку именно это касается сути полномасштабного вторжения России в Украину", – сказал представитель Госдепа.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины неодобрительно отреагировали на декларацию G20, которую участники саммита обнародовали в Индии. В ведомстве не стали скрывать своего разочарования и подсказали лучшие формулировки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 в Индии страны пришли к соглашению относительно российско-украинской войны. По словам американского лидера, участники саммита призвали к установлению крепкого и справедливого мира.

– В то же время, в итоговой декларации саммита G20 государство-террориста Россию не осудили за военное вторжение в Украину и не назвали агрессором. По словам президента Байдена, итоговая формулировка документа была избрана из-за разногласий с Россией и Китаем.

– А президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что результаты встречи глав стран G20 и согласованное 9 сентября общее заявление подтверждают международную изоляцию Российской Федерации.

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