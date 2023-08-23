Прилетел просить оружие? Заместитель Шойгу прибыл в Ливию по приглашению Халифы Хафтара. Видео

Российские военные чиновники, включая заместителя министра обороны РФ Юнуса-Бека Евкурова, во вторник прибыли в Ливию. Сделали они это по приглашению от промосковского военного лидера Халифы Хафтара.

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Об этом сообщает ARAB NEWS. Отмечается, что Хафтар близок к частной российской группировке наемников "Вагнер", чьи войска охраняют военную и нефтяную инфраструктуру в стране.

"Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию", – заявили в минобороны РФ.

Там добавили, что визит, возглавляемый заместителем министра обороны, был организован после переговоров с Ливией на выставке "Армия-2023" и Московской конференции по международной безопасности в начале этого месяца.

"В ходе визита планируется обсудить перспективы сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и другие вопросы совместных действий", – уточнили в российском минобороны.

Напомним, ранее Шойгу цинично заявил, что РФ не использовала в Украине кассетные боеприпасы. В ответ комментаторы в сети, в том числе, и среди россиян, тыкали его носом в фото с горами собранных на Харьковщие обломков таких снарядов. На самом деле, такие боеприпасы для атак по мирным украинским городам и селам агрессор активно использовал с первого дня полномасштабного вторжения, да и до него использование кассетных боеприпасов фиксировалось на Донбассе.

К тому же, в фантазиях Шойгу, Россия якобы "положила конец доминированию Запада в военной сфере".