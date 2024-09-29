Совет кантонов Швейцарии, верхняя палата Федерального собрания страны, отклонил предложение своих коллег из Национального совета предоставить Украине шлемы и бронежилеты. Швейцарские законодатели снова ссылаются на закон о нейтралитете своей страны.

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Решение Совета кантонов принималось на фоне жестких дискуссий, сообщают масс-медиа этой страны. Дело в том, что украинскому запросу на шлемы и бронежилеты уже больше двух лет. При этом другую аналогичную помощь, например, миноискатели, Швейцария Украине оказывает без особых проблем.

Каждое отклонение запросов на шлемы и бронежилеты госчиновниками сопровождалось одинаковой отсылкой на нейтральный статус страны, но конкретная формулировка всегда была разной. В этот раз она звучит так: шлемы и жилеты люди в Украине могут использовать как в гражданских, так и военных целях.

Швейцарская оппозиция, в частности, партии либералов и социал-демократов, в Совете кантонов пытались убедить коллег, что запрос есть на шлемы и бронежилеты сделан исключительно для штатских украинцев – для коммунальщиков, медиков, спасателей и т.д.

Также законодатели говорили, что это абсурд: Швейцария снабжает Украину средствами для разминирования, чтобы защитить людей после нападения, но не бронежилетами для превентивной защиты.

Но президент Комиссии по политике безопасности Вернер Зальцманн ответил, что "швейцарская армия не имеет достаточного количества защитных жилетов для всех солдат и никаких шлемов для гражданского населения". Отвечая, как пишет "Нойе цюрхер цайтунг", этот "законодатель был заметно разгневан".

Как отметили народные избранники из оппозиции, таким решением Швейцария, хочет она того или нет, но "играет на пользу России".

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария также выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии для завершения войны в Украине. Причем эта "инициатива" была отвергнута в США и ЕС как "военная стратегия Москвы".

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