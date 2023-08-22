Пригожин нашелся в Африке и пригрозил Черному континенту "освобождением". Видео

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он находится в Африке. Он пригрозил, что "вагнеровцы" сделают Африку "еще более свободной".

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Видеообращение преступника было опубликовано на одном из пропагандистских Telegram-каналов 21 августа. Россиянин записал ролик на фоне открытой местности с оружием в руках и в форме. Позади Пригожина видно военную технику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главарь группы "Вагнера" не уточнил, в какой именно стране он находится. При этом он утверждает, что продолжает набор боевиков.

"Работаем. Температура +50°. Все как мы любим. Группа "Вагнера" проводит развед-поисковую деятельность. Делает Россию еще более "великой" на всех континентах. А Африку ещё более "свободной". Справедливость и счастье для африканских народов", – сделал пропагандистское заявление Пригожин.

Мол, "вагнеровцы" "кошмарят ИГИЛ, "Аль-Каеду" и других бандосов", сказал он.

Осторожно, видео снято пропагандой!

Как писал OBOZREVATEL, ранее известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев предположил, что в течение полугода основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут ликвидировать. В противном случае, в России "произойдет второй переворот", считает руководитель издания Bellingcat.

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