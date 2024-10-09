"Причиной агрессии РФ является не стремление Украины к свободе": фон дер Ляен сделала неожиданное заявление

Корень агрессии России против Украины – это не украинское стремление к свободе. Причина – это жажда власти кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Страсбурге (Франция) на пленарном заседании Европарламента. Политик категорически не согласна с тем, что Украина каким-то образом виновата в войне, передает "Укринформ".

"Весь мир был свидетелем зверств этой российской войны. Но все еще есть те, кто обвиняет в этой войне не захватчика, а тех, кто подвергся вторжению. Не Путина с его жаждой власти, а стремление Украины к свободе. Я хочу их спросить: обвиняли бы они венгров в советском вторжении 1956 года? Могли ли они каким-либо образом обвинить чехов и словаков в советских репрессиях в 1968 году? (эти слова прерывались аплодисментами. – Ред.). Могли ли они обвинить литовцев в советском наступлении в 1991 году?

Мы, европейцы, можем иметь разную историю и разные языки, но нет ни одного европейского языка, в котором бы мир был синонимом капитуляции, где суверенитет является синонимом оккупации", – подчеркнула фон дер Ляен.

Люди, которые сейчас защищают Украину, борются за свободу – как и герои, освободившие Центральную и Восточную Европу от советского правления.

Президент ЕК заявила: существует только один путь к справедливому миру для Украины и Европы – это "продолжать подпитывать украинское сопротивление политической, финансовой и военной помощью". Урсула фон дер Ляен пообещала нашей стране дальнейшую поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 20 сентября приезжала в Киев для обсуждения с лидером Украинского государства Владимиром Зеленским поддержки со стороны ЕС. Речь идет о обеспечении энергетической безопасности накануне зимы.

– Президент ЕК также встретилась с главой ГСЧС Украины Андреем Даником и посетила одну из пожарно-спасательных частей столицы.

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