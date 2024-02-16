Навальный, Политковская, Немцов и другие: самые громкие политические убийства и смерти в России, которые связывают с Путиным

16 февраля в исправительной колонии "Полярный волк" умер Алексей Навальный. Это произошло после прогулки, когда главный критик Путина почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Официальная версия смерти – оторвавшийся тромб. До этого момента никаких жалоб на здоровье от Алексея Навального не поступало. За время тюремного заключения Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор. По словам его окружения, он провел в ШИЗО 308 дней.

Уже изначально эта смерть вызывает вопросы. К примеру, сообщение о смерти Навального появилось на сайте УФСИН России всего через две минуты после того, как эта смерть якобы официально произошла. Это очень подозрительно, ведь российские власти, как любой тоталитарный режим, никогда не действуют в таких случаях так оперативно, тем более когда речь идет о смерти политических заключенных.

Предполагаем, что Кремль вместе со своей стаей пропагандистов будет комментировать смерть главного оппозиционера России так, как это было раньше в аналогичных случаях – мол, он уже давно не представлял опасности, поэтому его смерть невыгодна Путину, и вообще это сделал Запад, которому нужна такая сакральная жертва. Практически каждое знаковое политическое убийство в России комментировалось именно так.

OBOZ.UA вспомнил наиболее резонансные случаи гибели врагов Владимира Путина, которые произошли за время его правления.

Борис Немцов

За время правления Путина было убито достаточно критиков его политики. Самое громкое – убийство рядом с Кремлем политика и оппонента Бориса Немцова в 2015 году.

В 1990-х Немцов был политической звездой постсоветской России. Он стал вице-премьером и некоторое время рассматривался как возможный кандидат в президенты, но Борис Ельцин в 2000 году своим преемником выбрал Путина. Немцов публично поддержал этот выбор, но со временем становился все более критичным к Путину из-за внутренней политики последнего.

В 2004 году Немцов поддерживал Оранжевую революцию в Киеве, в 2014 году – Евромайдан. Резко критиковал дальнейшую политику России по отношению к Украине. Немцов возглавлял массовые уличные акции протеста против результатов парламентских выборов 2011 года и писал отчеты о коррупции среди чиновников. Его также несколько раз арестовывали во время разгона митингов оппозиции.

В феврале 2015 года, спустя всего несколько часов после того, как он призывал общественность присоединиться к маршу против военной агрессии России в Украине, оппозиционеру четыре раза выстрелили в спину. Также на следующий день ему предстояло обнародовать свой доклад с доказательствами участия российской армии в боевых действиях на Донбассе. Путин после этого отметил, что убийство "носит заказной и провокационный характер" и взял "под личный контроль" расследование убийства Немцова.

Даже несмотря на большой резонанс в мире, реальные убийцы и заказчики остаются на свободе. Несмотря на то, что за убийством стояли люди Рамзана Кадырова, можно не сомневаться, что именно Путин и являлся основным заказчиком показательной казни одного из главных своих критиков.

Борис Березовский

В свое время один из самых богатых и влиятельных людей в России, который в конце 1990-х стал частью ближайшего окружения Ельцина. Березовский, как полагают, сыграл немаловажную роль в приходе Путина к власти. Сделав свое дело, он не смог укрепиться при новом президенте. Его спор с Путиным привел к побегу в Великобританию, где он клялся свергнуть Путина и осудить его за преступления. Он также обвинил Кремль в организации убийства Александра Литвиненко, бывшего офицера разведки и информатора, отравленного в 2009 году.

В 2013 году Березовский был найден мертвым в запертой ванной комнате своего дома в Британии с петлей на шее. Сначала эту смерть считали самоубийством, однако официально до сих пор установить причину смерти не удалось. Друзья и родственники Березовского считают, что эта смерть – заказное убийство Путина.

Анна Политковская

Анна Политковская была российским репортером "Новой газеты", чья книга "Путинская Россия" и "Россия без Путина" обвинила лидера Кремля в превращении страны в полицейское государство. Она много писала о жестоких массовых убийствах в Чечне, обвиняя в этом российские власти и Рамзана Кадырова.

7 октября 2006 года ее убили в лифте собственного дома. Правозащитники уверены: причиной убийства журналистки стала ее профессиональная деятельность. Пятеро мужчин были осуждены за ее убийство, но судья признал, что это было заказное убийство, причем 150 000 долларов гонорара заплатило лицо, которое так и не было установлено.

Вскоре после ее убийства Путин отмежевал Кремль от всякой причастности к преступлению, заявив, что ее "смерть сама по себе больше вредит нынешней власти как России, так и Чеченской Республики... чем ее деятельность". Следствие вел лично генпрокурор России.

Александр Литвиненко

"Александр Литвиненко был бывшим агентом КГБ, умершим через три недели после того, как выпил чашку чая, в который был добавлен смертоносный полоний-210. Британское расследование выявило, что Литвиненко отравили российские агенты Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, выполнявшие приказы, "вероятно, одобренные" Путиным. Россия отказалась их экстрадировать, а в 2015 году президент РФ наградил Лугового медалью "За заслуги перед Родиной".

Литвиненко был крупным критиком Кремля и Путина, а позже обвинил ФСБ в организации серии взрывов квартир в России в 1999 году, в результате которых погибли сотни человек. В том же году произошло российское вторжение в Чечню – и вместе с ним приход к власти Путина. Также Литвиненко обвинил Путина в заказе убийства Политковской.

Сергей Юшенков и Юрий Щекочихин

В 2003 году произошло сразу два убийства людей, которые вели расследование деятельности Кремля и лично Путина. Так, бывший полковник армии Сергей Юшенков проводил активную политическую деятельность, когда его застрелили у его дома в Москве. Главное, за что могли убить Юшенкова, – он собирал доказательства того, что за взрывами домов в 1999 году в России стоял Путин.

Журналист Юрий Щекочихин также расследовал взрывы в 1999 году, когда он неожиданно заболел загадочной болезнью в июле 2003 года и внезапно умер за несколько дней до того, как должен был вылететь в США. Его медицинские документы были признаны российскими властями секретными.