Главный китаец с уважаемым Макроном долго разговаривал и хорошо попрощался. Даже поблагодарил за разъяснения. Однако же главное разъяснение получил сам Макрон.

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Где-то на словах, а где-то самой интонацией приёма ему дали понять три вещи.

Во-первых, игры в хорошего (Мишель) и плохого (Урсула) полицейского в КНР не проходят. На плохого там просто не обратили внимания.

Во-вторых, Макрону настойчиво намекнули, что ему будут результативно рады тем больше, чем дальше он будет от США.

А в-третьих, было создано явное впечатление, что реально и по-большому помогать россии Китай не будет. Хотя по-маленькому он, видимо, продолжит. Но то, что таки не станет по-большому, стало главным итогом визита — не считая многочисленных двусторонних экономических соглашений.

Хлопать в ладоши "Макроша хороший!" пока рановато (не Дуда, да уж какой есть), однако стало очевидным, что предваривший этот визит диплокульбит посла КНР в ЕС насчёт "кто такая россия, знать не знаем" был обращён не столько ко всему миру, хотя и к нему, конечно, тоже, сколько для начала именно к Макрону. Главный потенциальный Посредник (Китай) готов видеть его своим посредником в Европе. Так сказать, посредником Посредника. Посредником в квадрате. Франции оказали высокую китайскую честь.

Ну а решать вопросы по существу — будут (с помощью НАТО и Макрона в том числе, хотя больше всё-таки Байдена) ВСУ. Слава Украине!