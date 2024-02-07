Нарушает законодательство ЕС: Еврокомиссия начала правовую процедуру против Венгрии

Европейская комиссия начала еще одну правовую процедуру против Венгрии – в этот раз из-за принятия страной новых законов, противоречащих законодательству Европейского Союза. Речь идет о законах в области верховенства права, соблюдении фундаментальных свобод и норм демократии.

Об этом в среду, 7 февраля, во время брифинга в Брюсселе сообщила спикер Европейской комиссии по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер, передает "Укринформ". Так, в Еврокомиссии пришли к выводу, что упомянутые выше венгерские законы нарушают законодательство ЕС, в частности в том, что касается демократии и избирательных прав граждан ЕС.

Также нарушается соблюдение фундаментальных прав в соответствии с Хартией ЕС по правам человека, законом ЕС в сфере защиты данных и т.д.

Хиппер добавила, что создание в Венгрии специализированного органа с широким кругом полномочий в сфере мониторинга выполнения этого национального законодательства вредит демократии в стране. Особенно учитывая, что новый орган будет иметь право применять к людям санкции за нарушение законов.

"Европейская комиссия решила сегодня направить письмо официального сообщения в Венгрию, в котором высказываются несколько серьезных беспокойств относительно соблюдения законодательства ЕС. Это произошло после соответствующей оценки Европейской комиссией и обмена письмами с Венгрией на политическом уровне вокруг так называемого закона о защите национального суверенитета, а также венгерского закона, регулирующего финансирование политических партий", – сказала чиновница.

Теперь у Будапешта есть два месяца для того, чтобы подготовить ответ на это письмо.

Другой представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, который отвечает за вопросы бюджета и человеческих ресурсов, напомнил, что еще в апреле 2022 года ЕК направила Венгрии предупреждения о существующих нарушениях законодательства ЕС. В декабре 2022 года по решению Европейского Совета была заблокирована выплата суммы в 6,3 миллиарда евро из фонда регионального развития, которая предназначалась для Венгрии.

Через год, в декабре 2023-го, после оценки правовых усилий Венгрии Еврокомиссия разблокировала сумму в 10,2 миллиарда евро для Будапешта в рамках Фонда ЕС по региональному развитию.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ пишут, что венгерскому премьеру Виктору Орбану на саммите ЕС пригрозили лишением Венгрии права голоса.

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