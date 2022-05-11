Президент Молдовы заверила, что угрозы для страны со стороны РФ минимальны

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас нет рисков распространения войны на территорию страны. На данный момент у России нет конкретных планов.

Такое заявление лидера страны прозвучало в эфире телеканала TVR MOLDOVA в ответ на предположение главы Нацразведки США Аврил Хейнс о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет продлить коридор до Приднестровья. По ее словам, в ближайшие два месяца нет повода говорить о рисках для Молдовы.

"Считаю, что мы в безопасности. Представитель США сказала, что есть риск, но она не говорила, что это может произойти. Этот риск был всегда", – подчеркнула Санду.

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Она добавила, что сейчас у России нет конкретных планов, поэтому все сценарии возможны.

"Но я повторяю: для граждан Молдовы нет повода для беспокойства", – сказала президент, пообещав проинформировать население, если ситуация изменится.

Она заверила, что безопасность граждан является главным приоритетом властей Молдовы.

Напомним: ранее The Times, ссылаясь на источники в украинской разведке, написал, что в Кремле уже принято решение начать войну против Молдовы. В случае захвата страны Россией риски для Украины возрастут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля в НАТО заявили, что не видят военной угрозы для Молдовы, но провокации в непризнанном Приднестровье могут продолжаться.