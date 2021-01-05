Президентка Молдови розповіла, чого чекає від зустрічі із Зеленським

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що її держава налаштована відновити відносини з Україною, цього вона очікує і від президента Володимира Зеленського.

Як відомо, лідерка сусідньої країни відвідає нашу 12 січня. Про питання, які обговорюватимуться, вона розповіла в інтерв’ю DW.

"Якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів не було взагалі ніяких зустрічей за ці чотири роки. Тому нам потрібно відновити відносини", – зазначила глава Молдови.

За її словами, є низка питань, які вони мають обговорити з президентом Зеленським:

безпеки в регіоні;

шляху обох держав до Європейського Союзу;

реформ, які вони мають упроваджувати, щоб наблизити країни до ЄС;

щодо делімітації кордонів.

"А також щодо гідроелектростанцій тощо. Тобто конкретні питання", – додала Санду.

Нагадаємо, що Мая Санду виграла президентські вибори в Молдові 16 листопада в ексглави держави Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів (у Додона – 42,25%). На власну інавгурацію 24 грудня вона прийшла пішки.

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