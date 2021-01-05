Президентка Молдови розповіла, чого чекає від зустрічі із Зеленським
Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що її держава налаштована відновити відносини з Україною, цього вона очікує і від президента Володимира Зеленського.
Як відомо, лідерка сусідньої країни відвідає нашу 12 січня. Про питання, які обговорюватимуться, вона розповіла в інтерв’ю DW.
"Якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів не було взагалі ніяких зустрічей за ці чотири роки. Тому нам потрібно відновити відносини", – зазначила глава Молдови.
За її словами, є низка питань, які вони мають обговорити з президентом Зеленським:
безпеки в регіоні;
шляху обох держав до Європейського Союзу;
реформ, які вони мають упроваджувати, щоб наблизити країни до ЄС;
щодо делімітації кордонів.
"А також щодо гідроелектростанцій тощо. Тобто конкретні питання", – додала Санду.
Нагадаємо, що Мая Санду виграла президентські вибори в Молдові 16 листопада в ексглави держави Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів (у Додона – 42,25%). На власну інавгурацію 24 грудня вона прийшла пішки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у липні 2019 року Санду відвідала Україну з робочим візитом, у межах якого відбулася зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Вона запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України.
Також будучи главою уряду Молдови, Санду просила допомоги України в боротьбі з контрабандою в Придністров'ї.
Крім того, вона заявляла, що Молдові знадобиться досвід України в питанні антикорупційної реформи.
Про те, що Санду говорила про Україну, читайте за посиланням.
Уже після перемоги на президентських виборах у Молдові Мая Санду заявила про намір будувати прагматичний діалог з Україною.