Президент Мексики отклонил призыв Украины арестовать Путина во время визита

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу правительства Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина, если тот посетит страну. Глава Кремля приглашен на инаугурацию новоизбранной президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

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Соответствующее заявление Обрадор сделал на очередной правительственной пресс-конференции, передает Reuters. "Мы не можем этого сделать. Это не наше дело", – сказал он журналистам.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило официальное обращение в Мексику с просьбой арестовать Путина в случае его приезда на инаугурацию Шейнбаум.

Мексика, как член Международного уголовного суда (МУС), обязана выполнить ордер на арест российского диктатора.

Тем не менее, команда Шейнбаум пригласила Путина присутствовать на инаугурации, отметив, что направила "дипломатическое уведомление" всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения.

"Мы надеемся, что мексиканское правительство знает, что Владимир Путин является военным преступником, на арест которого выдан ордер", – говорится в заявлении посольства Украины, в котором утверждается, что Путин подозревается в отдаче приказа о похищении украинских детей и вывозе их в Россию.

В заявлении выражена уверенность, что правительство Мексики выполнит эти требования.

В июне 2024 года Путин поздравил Шейнбаум, союзницу Лопеса Обрадора, с победой на выборах. Тогда он назвал Мексику "исторически дружественным партнером России в Латинской Америке".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.

В марте 2024 года глава МВД Томоко Акане выразила уверенность, что Путин не избежит ответственности за военные преступления в Украине, процитировав китайскую пословицу: "Месть неба медленная, но верная".

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