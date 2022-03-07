Президент Литвы: мы должны помочь Украине всеми возможными способами, если хотим избежать Третьей мировой войны
Если мир хочет избежать начала Третьей мировой войны, все западные страны должны неотложно оказать Украине всю возможную помощь. Остановить войну в Украине - совместная задача Запада.
Об этом во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Литовский президент убежден: российская угроза нависла не только над Украной, но и над всей Европой.
"Мы должны помочь Украине всеми возможными способами, в том числе и военными. Если мы хотим избежать Третьей мировой войны, мы должны сделать это сейчас. Россия представляет собой долгосрочную угрозу для союзников по НАТО и для безопасности Европы в целом. Эта угроза сохранится независимо от окончания военного вторжения России в Украину. К обороне надо серьезно готовиться", — подчеркнул литовский президент.
Согласно сообщению пресс-службы президента Литвы, в ходе встречи Блинкен и Науседа обсуждали повышение обороноспособности стран Балтии, в том числе в сфере противовоздушной обороны. В частности, в Литве настаивают на увеличении американского военного присутствия в регионе: сил, которые есть в балтийском государстве сейчас, слишком мало для сдерживания РФ, подчеркнул президент Литвы.
Он выразил готовность принимать на ротационной основе дополнительные силы США.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, России готовят нефтяное эмбарго, США и ЕС активно проводят консультации. Об этом накануне, 6 марта, сообщил Блинкен.