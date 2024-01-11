Президент Латвии: 'Дом Москвы' и другие активы РФ используют для помощи Украине

Латвия передаст все вырученные средства за использование национализированного "Дома Москвы" в Риге на помощь Украине. Другие российские активы страна также направит в пользу украинцам.

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Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским. Брифинг прошел в Риге 11 января.

В этот же день Сейм Латвии принял решение забрать в государственную собственность здание Дома Москвы. В этом доме под прикрытием культурных и образовательных мероприятий проходили политические акции, угрожающие национальной безопасности страны.

"Я проинформировал президента Украины, что принят соответствующий закон на уровне Сейма о том, чтобы принять в собственность Латвийской Республики Дом Москвы" для того, чтобы передать все необходимые средства на нужды Украины", – подчеркнул Ринкевичс.

Президент Латвии добавил, что Рига работает над тем, чтобы российские активы направить на восстановление украинского государства.

"Также другие российские активы мы планируем использовать на нужды Украины. Будем решать, каким образом это осуществлять – путем продажи, или другим, но для того, чтобы поддержать Украину", – сказал Эдгарс Ринкевичс.

Что касается здания Дом Москвы, то судьбу этого российского актива Сейм Латвии решит 31 марта. Здание могут продать на аукционе.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию. В Риге его встретил президент страны Эдгар Ринкевич. На совместной пресс-конференции Ринкевич объявил о новом пакете военной помощи.

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