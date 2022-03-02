Президент Казахстана провел переговоры с Путиным и заявил о необходимости компромисса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 марта провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о необходимости компромисса в ситуации с нападением России на Украину.

Краткое резюме переговоров приводит официальный сайт президента Республики Казахстан.

"Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", – гласит официальное сообщение.

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При этом, по мнению опального казахского генерал-майора Альнура Мусаева, который ранее возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана, но из-за конфликта с властью покинул страну - Казахстан таки намерен оказать России определенную помощь. В частности, из-за давления, которое оказывает РФ на все центрально-азиатские республики.

"Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать ей военную помощь. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне. Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на её сторону в войне против Украины. По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа заметно, что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России", - констатирует Мусаев.

В частности, по имеющейся у экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана информации, прежде всего речь может идти об отправке казахской техники и ограниченного воинского контингента.

"Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо не получиться. Идут прямые переговоры между МО РК и представителями ВС РФ об отправке нашей военной техники и ограниченного контингента в Украину. Все это пока на уровне разговоров, но ситуация для Казахстана становиться тревожной", - предупреждает Мусаев.

Опасность он видит также в том, что на территории Казахстана не сдает позиции российская пропаганда. И значительная часть казахов может поверить в ретранслируемые Кремлем байки о "фашистах" в Украине. Тем более, что эта истерия сейчас набирает небывалого размаха.

"Минобороны России заявило о проведении "Международного антифашистский конгресса" в рамках военно-технического форума "Армия-2022" и пригласило на него страны ОДКБ. Минобороны Казахстана также получило приглашение и по всем признакам собирается принять в нем участие. Обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде. Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной", - убежден Мусаев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 февраля Казахстан исключил "признание" "Л/ДНР" и отправку войск ОДКБ на оккупированные территории. Так в государстве отреагировали на демонстративное признание "независимости" ОРДЛО Кремлем.

А 26 февраля, уже после вторжения путинских оккупационных войск в Украину, ряд СМИ сообщили, что Казахстан якобы отказал России в просьбе совместно атаковать Украину.